یکی از معاونان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی بازداشت شد

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: دادگستری استان در راستای عمل به تکالیف حقوق عامه ای و صیانت از بیت المال خود با قاطعیت در بحث فرارهای مالیاتی ورود و‌ موفق به تشکیل ۲۹ پرونده مهم در این زمینه شده و رسیدگی را آغاز کرده است.

عتباتی اضافه کرد: بیش از ۳۲نفر متهم از جمله یکی از معاونین اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی دستگیر شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در خاتمه تاکید کرد:در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ملت هیچ گونه مماشات و سهل انگاری پذیرفته نیست و با کسانی که قصد تجاوز از مقررات قانونی را دارند با قاطعیت برخورد به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/