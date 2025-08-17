خبرگزاری کار ایران
یکی از معاونان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی بازداشت شد

تشکیل ۲۹ پرونده مهم فرار مالیاتی در سطح استان

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تشکیل ۲۹ پرونده مهم فرار مالیاتی در سطح استان به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال و بازداشت یکی از معاونان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در همین زمینه خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: دادگستری استان در راستای عمل به تکالیف حقوق عامه ای و صیانت از بیت المال خود با قاطعیت در بحث فرارهای مالیاتی ورود و‌ موفق  به تشکیل ۲۹ پرونده مهم در این زمینه شده و رسیدگی را آغاز کرده است.

عتباتی اضافه کرد: بیش از ۳۲نفر متهم از جمله یکی از معاونین اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی دستگیر شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در خاتمه تاکید کرد:در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ملت هیچ گونه مماشات و سهل انگاری پذیرفته نیست و با کسانی که قصد تجاوز از مقررات قانونی را دارند  با قاطعیت برخورد به عمل خواهد آمد.

 

