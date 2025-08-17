افزایش محسوس دمای هوا از فردا در اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی، طی امروز تا صبح فردا همچنان با ماندگاری پرفشار سطح زمین ضمن وزش باد خزری، آسمانی نیمه ابری تا ابری در برخی مناطق به ویژه در مناطق شمالی، نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان و دامنه کوهستان سبلان، ابری و مه آلود گاهی با بارش خفیف باران و با هوای مرطوب و بسیار خنک در سطح استان پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه از فردا با حاکمیت الگوی پایدار تابستانه در منطقه، شرایط جوی پایدار بوده و آسمانی غالباً صاف و آفتابی همراه با افزایش محسوس دمای هوا در استان انتظار می رود، افزود: هوای گرم تا اواسط هفته آینده در سطح استان تداوم داشته و در مناطق جنوبی و نوار غربی استان محسوس تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: ضمن اینکه طی ساعات بعدازظهر و عصر وزش باد در نوار شرقی و دشت اردبیل پدیده غالب بوده و از این رو هوای نسبتاً خنک به ویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح تداوم دارد.

کوهی اضافه کرد: همچنین طی پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطق کوهستانی و ارتفاعات سبلان، رشد ابرهای همرفتی با رگبار و رعدوبرق پراکنده و با احتمال جاری شدن روان آب در برخی مسیل ها دور از انتظار نیست.

