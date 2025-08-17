خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل تاکید کرد؛

لزوم اهتمام مشاورین املاک در تنظیم تمامی قراردادها در قالب تعیین شده در سامانه کاتب

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: اهتمام مشاورین املاک در تنظیم تمامی قراردادها در قالب تعیین شده در سامانه کاتب لازم و ضروری است.

به گزارش ایلنا،  نادر خداداد  در  جلسه بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد:  تنظیم قراردادهای یکسان در بستر سامانه کاتب مانع از مفاسد و بروز مشکلات مختلف در بازار اموال غیرمنقول می‌شود.

وی   بر لزوم اهتمام مشاورین املاک در تنظیم تمامی قراردادها در قالب تعیین شده در سامانه کاتب تاکید کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل  با اشاره به لزوم تسریع در صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و اتصال تمامی اعضای این اتحادیه به سامانه کاتب و آموزش اعضا در خصوص تنظیم قراردادهای یکسان در قالب سامانه، ضرورت جدیت اتحادیه مزبور را در این رابطه گوشزد کرد.

این جلسه  با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون دادستان، معاون امور اسناد، روسای واحد‌های ثبتی و نمایندگان تعزیرات حکومتی و اتحادیه مشاورین املاک به صورت وبیناری برگزار شد.

