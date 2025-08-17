رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز خبرداد؛
آمادگی ورزشگاه پارس برای میزبانی فجر سپاسی در لیگ برتر
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: پس از تحویل بخشهایی از ورزشگاه پارس به شهرداری، بلافاصله برای بهبود و بهسازی آن وارد عمل شدیم و اکنون عملیات خاکبرداری، تسطیح و بتنریزی پیست دوومیدانی در مراحل پایانی خود قرار دارد.
به گزارش ایلنا، علیحسین عباسی از تکمیل قریبالوقوع پروژه بهسازی ورزشگاه پارس خبر داد و اظهار کرد: پس از تحویل بخشهایی از ورزشگاه به شهرداری، این سازمان بلافاصله عملیات عمرانی و بهروزرسانی را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در اولین مرحله، بستر پیست دوومیدانی با خاکبرداری، تسطیح و کوبیدن آماده شد و سپس چند لایه بتنریزی با مساحت ۶۸۰۰ متر مربع و کیفیت مطلوب اجرا شد که اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: به موازات این عملیات، بخشهایی از پارکینگ ورزشگاه و خیابان ورودی VIP به طول حدود یک کیلومتر زیرسازی و آسفالت خواهد شد تا دسترسیها و امکانات جانبی مجموعه بهبود یابد.
عباسی در پایان با تبریک صعود تیم فجر شهید سپاسی به لیگ برتر فوتبال اظهار امیدواری کرد که مردم شیراز به زودی شاهد برگزاری مسابقات این تیم در ورزشگاه پارس باشند.