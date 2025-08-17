خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز خبرداد؛

آمادگی ورزشگاه پارس برای میزبانی فجر سپاسی در لیگ برتر

آمادگی ورزشگاه پارس برای میزبانی فجر سپاسی در لیگ برتر
کد خبر : 1674601
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: پس از تحویل بخش‌هایی از ورزشگاه پارس به شهرداری، بلافاصله برای بهبود و بهسازی آن وارد عمل شدیم و اکنون عملیات خاک‌برداری، تسطیح و بتن‌ریزی پیست دوومیدانی در مراحل پایانی خود قرار دارد.

به گزارش ایلنا، علی‌حسین عباسی از تکمیل قریب‌الوقوع پروژه بهسازی ورزشگاه پارس خبر داد و اظهار کرد: پس از تحویل بخش‌هایی از ورزشگاه به شهرداری، این سازمان بلافاصله عملیات عمرانی و به‌روزرسانی را آغاز کرده است.  

وی ادامه داد: در اولین مرحله، بستر پیست دوومیدانی با خاک‌برداری، تسطیح و کوبیدن آماده شد و سپس چند لایه بتن‌ریزی با مساحت ۶۸۰۰ متر مربع و کیفیت مطلوب اجرا شد که اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.  

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز گفت: به موازات این عملیات، بخش‌هایی از پارکینگ ورزشگاه و خیابان ورودی VIP به طول حدود یک کیلومتر زیرسازی و آسفالت خواهد شد تا دسترسی‌ها و امکانات جانبی مجموعه بهبود یابد.  

عباسی در پایان با تبریک صعود تیم فجر شهید سپاسی به لیگ برتر فوتبال اظهار امیدواری کرد که مردم شیراز به زودی شاهد برگزاری مسابقات این تیم در ورزشگاه پارس باشند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور