مدیرکل کار استان مرکزی:
متأسفانه مسئولیتها در حوزه حوادث کار به اداره کار نسبت داده میشود
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: متأسفانه تمام مسئولیتها در حوزه حوادث کار به این اداره نسبت داده میشود در حالی که بسیاری از دستگاههای اجرایی دیگر مانند شهرداری، نظام مهندسی ساختمان، راهوشهرسازی، دفتر شهری و فنی استانداری و بنیاد مسکن در این حوزه مسئولیت دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی افزود: بیشترین حوادث کار منجر به فوت یا قطع عضو در حوزه ساختوساز رخ میدهد. مهندسان ناظر و مجریان پروژههای ساختمانی نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث دارند و در صورت وقوع حادثه، بازرسی اداره کار درصد قصور آنها را تعیین میکند.
وی ادامه داد: با این حال، بسیاری از آنها با تکیه بر بیمه مسئولیت از پذیرش مسئولیت شانه خالی میکنند. البته این موضوع از طریق معاونت عمرانی استانداری مرکزی در حال پیگیری است و کارگروه تخصصی برای بررسی این چالش تشکیل خواهد شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: برای کاهش حوادث ناشی از کار، نیاز به هماهنگی بیندستگاهی و فرهنگسازی برای افزایش آگاهی کارگران و کارفرمایان داریم. انجام این مهم نباید تنها به اداره کار محدود شود، بلکه همه دستگاهها باید نقش خود را ایفا کنند.
احمدی تصریح کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، میتوانیم چالشهایی مانند حوادث کاری و بیکاری را کاهش دهیم و به توسعه پایدار استان کمک کنیم. ادارهکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی برای تقویت تعاونیها، حمایت از مشاغل خانگی و بهبود شرایط ایمنی در محیطهای کاری برنامههایی را در نظر دارد.