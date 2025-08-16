مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس معرفی شد

به گزارش ایلنا، مجید میکائیلی در این مراسم عنوان کرد: نوآوری نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و علمی است که این مهم باعث تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری نیز می شود.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با بیان اینکه نوآوری موجب بهره وری، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می شود، تصریح کرد: در این مسیر باید از شرکتهای دانش بنیان حمایت کرد و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و گسترش علوم و فناوری های نوین فراهم کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر نگاه تعاملی و ارتباط هماهنگ و موثر میان بخش های مختلف زیست بوم نوآوری برقرار شود، ضمن پررنگ تر شدن نقش زیست بوم، امور مرتبط بهتر و دقیق تر و تخصصی تر پیش خواهد رفت و از موازی کاری جلوگیری خواهد شد.

وی خطاب به مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس تصریح کرد: مجتمع اسوه فارس سرشار از ظرفیت های متعددی است که می تواند شکوفا شود که یکی از مهمترین راهکارها برای رسیدن به این مهم، برگزاری دوره های مهارت زودبازده برای نسل جوان با مخاطب شناسی است.

جلیل عظیم پور، مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس نیز در این مراسم با قدردانی از فرصتی که برای خدمت به جامعه علمی استان فارس فراهم شده، گفت: تلاش ما درجهت نیل و رسیدن به ارتقا و توسعه پایدار هر چه بیشتر این مرکز و ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور جوانان نو آور و فناور و متخصص استان فارس به منظور حل مسائل و مشکلات موجود با ارائه بهترین ایده ها و راهکارها و کمک در اجرا، تولید و صنعتی و تجاری سازی محصولات و در نهایت برند سازی آنها و همچنین ایجاد اشتغال دائم و مستمر برای جوانان استان فارس خواهد بود.

وی ادامه داد: در کنار این فعالیت‌ها، ارائه آموزش های فنی، تخصصی و درآمدزایی جهت دانش آموزان و والدین، زنان خانه دار با ایجاد مشاغل کوچک، نوین، کم‌هزینه و سریع البازده خانگی به منظور آرامش روانی و فکری خانواده و کاهش دغدغه های تامین هزینه های جاری زندگی و رفع مشکلات مالی و افزایش امید به آینده در میان اقشار کم درآمد جامعه با ارائه طرح هایی متناسب با علوم روز دنیا در دستور کار این مرکز علمی قرار خواهد گرفت .

گفتنی است که در این مراسم جلیل عظیم پور به عنوان مدیر جدید مجتمع علم و فناوری اسوه فارس معرفی و از تلاش های سجاد اکبرپور که پیش از این درمقام مدیر این مجتمع بود، قدردانی شد.

