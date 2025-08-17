روایت امدادگران قزوین در جنگ ۱۲ روزه/همدلی مردم نقطۀ امید بود

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، جنگ ۱۲ روزه با اینکه با آسیب‌ها و دشواری‌های جدی برای کشورمان همراه بود، اما بُعدهایی را هم نمایان کرد که می‌توان به‌عنوان نقاط قوت از آن یاد کرد، یکپارچگی و همراهی قشرهای مختلف مردم و حضور نیروهای امدادی از جمله آن‌ها است.

ابراهیم نجفی، یکی از امدادگران هلال احمر قزوین که در روزهای جنگ به تهران اعزام شده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: همراه با سایر اعضای تیم، در نقطه‌های مختلف، امدادگری داشتیم به افرادی که زیر آوار بودند، کمک می‌کردیم و یکی از آخرین ماموریت‌های ما هم اوین بود.

او با اشاره سختی‌ها و احتمال آسیب جدی در روزهای امدادرسانی عنوان کرد: آن روزها فضای بسیار تلخی بود؛ با همۀ این‌ها کار خود را ادامه می‌دادیم؛ چرا که ما ایرانی، شیعه و مسلمان هستیم، ایران، خاک و وطن ما است، وقتی برای امدادرسانی رفته بودیم افراد مختلف را مانند خانوادۀ خود می‌دیدیم و خطرها باعث نشد دست از امدادرسانی برداریم.

این امدادگر با اشاره به نقش نیروهای نظامی و انتظامی تصریح کرد: سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نقش قابل توجهی داشتند و شرایط را برای حضور امدادگران هم مهیا می‌کردند که قطعا قابل تقدیر است.

به گفتۀ او، حضور و همراهی خالصانۀ مردم هم نکتۀ قابل توجهی بود و در کنار امدادگران از هر کار و کمکی که برایشان مقدور بود، دریغ نمی‌کردند و همین ایستادن مردم برای ما نقطۀ امید و روحیه‌بخش بود.

مردم با جان و دل کنار امدادگران ایستادند

بهرام قراجه داغی یکی دیگر از امدادگران هم عنوان کرد: از روز دوم اعزام شدیم و بیشتر کار تیم ما هم کمک‌رسانی به افرادی بود که آسیب جسمی دیده بودند، البته در کنار آن از نظر روحی هم به آن‌ها کمک می‌کردیم و امیدواری می‌دادیم، این روند در اوین و برای سربازانی که دچار موج گرفتگی شده بودند هم انجام می‌شد و سعی می‌کردیم با آن‌ها ارتباط بگیریم و صحبت کنیم.

او با بیان اینکه حمایت روانی در افراد دلگرمی و اعتماد به نفس ایجاد می‌کند، گفت: این اتفاق باعث می‌شود، فرد آسیب دیده بتواند در آن لحظه خود را کنترل کند و استرس و واهمۀ او کمتر می‌شود، در مجموعِ جامعه هم وقتی جو عمومی به سمت ترس برود، محیط ناامن‌تر می‌شود؛ بنابراین حمایت روانی در سطح کلی‌تر هم تاثیر دارد.

به گفتۀ این امدادگر هلال احمر قزوین، همراهی و حضور مردم برای ما امیدبخش بود، در شرایطی که هوا بسیار گرم بود، با اینکه برخی خانه‌های شان مورد اصابت موشک و پهپاد قرار گرفته بود اما هوای امدادگران را داشتند و حتی برای ما آب و غذا آوردند، مردم ایران بسیار شرافت‌مند هستند، با دل و جان همراه ما بودند و همین دلگرمی بزرگی بود.

او ادامه داد: مردم هم ترسیده بودند و هم دوست داشتند کمک کنند، فردی را دیدیم که اعضای خانوادۀ خود را به جای امن برد و خودش برای کمک بازگشت، پسری بود که گفت، می‌مانم و در تمیز کردن محیط و خانه‌ها کمک می‌کنم.

قراجه داغی اظهار کرد: ما در حادثه‌های مختلف مانند سیل، زلزله و حادثه‌های جاده‌ای هم حضور داشته‌ایم، اما شرایط جنگ و صحنه‌های آن کاملا متفاوت بود و می‌توان شرایط مواجهه با آن را از نظر تخصصی و آموزشی برای امدادگران استفاده کرد، آمادگی نیروها یکی از نقاط قوت بود.

