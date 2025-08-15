تاخیر پنج ساعته پرواز مشهد به اصفهان هواپیمایی آتا

به گزارش ایلنا، حسن جعفری شامگاه جمعه افرود: این پرواز قرار بود ساعت ۱۶ امروز انجام شود اما با حدود پنج ساعت تاخیر هم اینک در حال مسافرگیری است.

وی اضافه کرد: علت این تاخیر نقص فنی اعلام شد و مسوولان شرکت هواپیمایی آتا پاسخگوی مسافران در سالن‌ هستند.

فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور، روزانه محل نشست و برخاست ۱۸۰ پرواز است.