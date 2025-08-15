امام جمعه موقت قزوین:
مدیران استان در برابر فساد هر جوان مسئولند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام سید مهدی خضری عصر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر قزوین گفت: نتانیاهو چند روز پیش گفت که من به اسرائیل بزرگ فکر میکنم و امامخمینی (ره) هم اوایل انقلاب فرمودند که اسرائیل رؤیای نیل تا فرات را دارد و به دنبال ارض موعود است.
وی اضافه کرد: نقشه رؤیای اسرائیل بزرگ از سالها پیش روی سردر مجلس سنای اسرائیل نصب شده که کشورهای خاورمیانه را جزو قلمرو اسرائیل بزرگ دانستهاند و صهیونیستها از سالها پیش طرح و نقشه تشکیل اسرائیل بزرگ را در سر میپرورانند.
خطیب جمعه قزوین با بیان اینکه نتانیاهو معتقد است که یک مأموریت معنوی دارد، گفت: نظریه بازگشت مسیح 50 میلیون طرفدار در آمریکا دارد و این افراد مسیحی صهیونیست هستند و اعتقاد دارند که مسیح در جهان قدرت میگیرد که پیش زمینه آن شکلگیری سرزمین موعود و جنگ بزرگ آرماگدون است.
حجتالاسلام خضری افزود: رژیم صهیونیستی روی تفکر شیعه مطالعه کرده و از روی مهدویت کپیبرداری کرده تا حضرت مسیح را بهانهای برای کشتار خود قرار دهد، در حالی که حضرت مسیح اگرچه ظهور میکند، اما در رکاب حضرت بقیهالله (عج) خواهد بود.
وی ادامه داد: جنگ امروز ما با آمریکا و اسرائیل یک جنگ آخرالزمانی است، تا جایی که ترامپ با بحث اورشلیم رأی آورد، اما برخی به اشتباه در داخل کشورمان میگویند که بین ترامپ و نتانیاهو فاصله و تفاوت بسیاری است.
امام جمعه موقت قزوین در ادامه سخنانش با اشاره به پیروزیهای ایران در جنگ 12 روزه گفت: خبرگزاری هند در مورد جنگ 12 روزه میگوید که ایران از طعمه به شکارچی تبدیل شد. العربیه میگوید که ایران پنج پایگاه راهبردی اسرائیل را هدف قرار داد، بنابراین صهیونیستها رؤیای تشکیل اسرائیل بزرگ را به گور خواهند برد.
حجتالاسلام خضری با بیان اینکه نباید پای نوجوانان و جوانان را از مسجد قطع کرد، یادآور شد: ما بر اساس الگوی حضرت ابراهیم (ع) باید به مسجد اهتمام داشته باشیم و شاهد بودیم تمام افرادی که در مساجد اعتکاف کردند، دهه نودیها بودند، اما امروز حضورشان در وقت نماز کمرنگ است که باید این موارد ریشهیابی شود.
وی همچنین درباره برنامههای دشمن در حوزه فرهنگی بیان کرد: دشمن میگوید حالا خانمها روسری سر نکنند، چه اشکالی پیش میآید؟ حالا اگر مقداری شلوارشان را بالا بزنند، چه ایرادی دارد؟ اگر در کافه جمع شوند و قهوه بخورند، چه ایرادی دارد؟ اما اصل موضوع این است که این قهوه فردا به نجاسات تبدیل میشود و به همین شکل دین اسلام را دشمن گرهگره از هم باز میکند.
خطیب نماز جمعه شهر قزوین تصریح کرد: عاقبت این راه میشود بیدینی قزوین که شهر دارالمؤمنین بوده و به این ترتیب طلاق هم افزایش خواهد یافت، از دادگستری تقاضا دارم که علت طلاقها را برای مردم بازگو کند.
حجتالاسلام خضری اضافه کرد: چندی پیش که در اصفهان که دور میزدم، معضل کشف حجاب خیلیکم بود، اما بعدها متوجه شدم که دادستان و مسئولان استان اصفهان دوربینهایی نصب کردند که کشف حجاب را کنترل و رصد میکنند.
وی ادامه داد: از مسئولان استان قزوین خواهش میکنم که با یک روش عقلانی گردشگری را به گونهای ترویج کنند که بیدر و پیکر نباشد. برخوردها با هنجارشکنی بدون چالش باشد، چراکه هر جوانی فردا به واسطه این فساد ایمان خود را از دست بدهد، همه متولیان و مدیران استان مسئول هستند.