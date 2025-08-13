در جلسه شورای مسکن استان مرکزی عنوان شد:
تعلل پیمانکاران در طرح نهضت ملی مسکن نباید باعث ضرر مردم شود
تصدیگری در احداث مسکن جزء تکالیف دولت نیست
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: تعلل پیمانکاران در طرح نهضت ملی مسکن نباید باعث ضرر و زیان از جیب مردم شود. هزینههای جبرانی به عهده مردم نیست و باید پیمانکار، ناظر، مشاور و سایر افراد دخیل آن را پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای مسکن استان مرکزی، به موضوع مشارکت بانکها در فرایندهای نهضت ملی مسکن اشاره داشته و افزود: مشارکت بانکها در اجرای این طرح امری ضروری است و بانکهایی که تعهدات لازم را نداشتهاند باید بررسی شود.
وی همچنین به فرایند انشعابات و زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: انشعابات و زیرساختهای لازم در طرح نهضت ملی مسکن نیز از اهمیت ویژه برخوردار است که دستگاههای متولی باید در این راستا به وظایف خود به خوبی عمل کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به وضعیت پیمانکاران طرح 8100 واحدی اراک اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: کارکرد پیمانکاران در نهضت ملی مسکن مطلوب نیست که این مهم باید عارضهیابی شود، ادامه این کمکاریها قابل قبول نیست.
ابراهیمی تصریح کرد: باید تدابیر لازم برای تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و رفع موانع به ویژه در طرح 8100 واحدی اندیشیده شود. 3 پیمانکار فعلی 8100 واحدی اراک هم کارکرد مناسبی ندارند و نسبت به برنامه زمانبندی و جبرانی عقب هستند.
وی به خلع ید شرکت کیسون از طرح 8100 واحدی به دلیل قرار گرفتن این شرکت ذیل ماده 46 اشاره کرده و بیان داشت: شرکت کیسیون از پروژه 8100 واحدی خارج شده و جایگزین آن باید در اسرع وقت انتخاب شود. همچنین عدم تعهدات کیسیون هم در جای خود باید پیگیری شود.
استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: به طور کلی تصدیگری در احداث مسکن جزء تکالیف دولت نیست. اما به دلیل گرانی قیمت مسکن، حمایت از اقشار آسیبپذیر و جهش قانون مسکن، دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکن در کشور را داد که 480 هزار واحد آن اجرایی شده است.
مهدی زندیهوکیلی افزود: دولت چهاردهم هم اعلام کرد با منابع مالی بانکی موجود تنها این واحدها را تکمیل میکند. پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن نسبت به تعهد مردم خوب نیست اما با تلاشهای صورت گرفته در دولت چهاردهم، وضعیت در استان مرکزی نسبت به میانگین کشور مطلوب است.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم دغدغه مردم در حوزه مسکن را به خوبی میداند و با اینکه تعهدی در این راستا نداشته، تمامی تلاش خود را در این حوزه به کار گرفته و از هیچ کوششی دریغ نمیکند. مأموریت خطیر، تکمیل طرح نهضت ملی مسکن با جدیت و مأموریتمحوری پیگیری میشود.
استاندار مرکزی اظهار داشت: پروژههای نهضت ملی این استان در گذشته از جمله متقاضیان در شهرستان ساوه، شهید سلیمانی، کوی کوثر، 8100 واحدی اراک و سایر شهرستانها مشکلات و تجمعات اعتراضآمیزی داشتند. تا پیش از فعالیت دولت چهاردهم، استان در ارزیابیهای صورت گرفته جزء استانهای بیستم به بالا بود.
زندیهوکیلی تصریح کرد: اما در 7 تا 8 ماه گذشته و با وجود مسائل و مشکلات مختلف از جمله اعتراضات کامیون داران در سطح کشور، جنگ 12 روزه و خروج اتباع خارجی غیرمجاز، استان مرکزی در ارزیابی پیشرفت طرحهای تکمیل نهضت ملی مسکن به جایگاه زیر 10 رسیده است.
وی بیان داشت: در این مدت، پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان ساوه تکمیل و تحویل شد، طرح شهید سلیمانی اراک تکمیل و عمدتاً تحویل شده، مشکلات پروژه کوی کوثر اراک حل شده و بخشی به بهرهبرداری رسیده و تا حدودی مشکلات پروژه شهر مهاجران هم برطرف شده است.
استاندار مرکزی تأکید کرد: تمامی تأخیرهای انجام شده در فعالیت پیمانکاران نهضت ملی مسکن مربوط به دولت گذشته است. اما عزم جدی داریم تا در دوره باقی مانده از عمر دولت چهاردهم پرونده طرح نهضت ملی مسکن بسته شود و تعهدات در این حوزه اجرایی گردد.
زندیهوکیلی ابراز داشت: مهمترین مؤلفه در اجرای پروژه عمرانی و ساختوسازها، مسائل مالی از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است. در این راستا انتظار میرود متقاضیان نسبت به تکمیل سهم آورده خود برای سرعت گرفتن در روند اجرای طرح بکوشند.
وی اضافه کرد: افرادی که تاکنون هیچ آوردهای نداشتهاند باید حذف شوند. همچنین در مورد سایر متقاضیان نیز باید فازبندی صورت گیرد و این فاربندیها به گونهای اجرایی شود که واحدهای تکمیل شده به افرادی که خوش تعهد بودهاند زودتر واگذار گردد.
استاندار مرکزی در خصوص طرح 8100 واحدی اراک نیز گفت: 3 پیمانکار از 4 پیمانکار 8100 واحدی نهضت ملی مسکن اراک، برنامه اجرایی جبرانی ارایه دادهاند و به تعهدات خود تا حدودی عمل کردهاند و از آنها قول گرفته شده که اسکلت واحدهای مورد نظر را تا دهه فجر و یا نهایتا پایان سال به اتمام رسانند.
زندیهوکیلی افزود: تنها پیمانکاری که قبول نکرد و وعده برنامه اجرایی در طرح 8100 واحدی اراک را نداد و حتی پروژه را بیشتر تعطیل کرد، پیمانکاری شرکت کیسیون بود. در این راستا برای این شرکت ماده 46 ابلاغ شده است و و ضرور و زیان قابل توجهی به این شرکت وارد شد.
وی ادامه داد: باید در جایگزین کردن پیمانکار جدید به جای شرکت کیسون تسریع شود. از متقاضیان جدید باید 5 نفر که امتیاز بیشتر و توان فنی و اجرایی بالاتری دارند، انتخاب و یک مهلت 3 تا 4 روزه برای اعلام قیمت در بسته به آنها داده شود. در نهایت پیمانکار جایگزین شده کار را در اسرع وقت آغاز کند.
20 شرکت برای جایگزینی شرکت کیسیون اعلام آمادگی کردهاند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این جلسه گفت: 20 شرکت برای جایگزینی شرکت کیسیون در اجرای طرح 8100 واحدی نهضت ملی مسکن اراک اعلام آمادگی کردهاند اما 9 شرکت قیمت دادهاند. باید 5 شرکت انتخاب و قیمتها در قالب در بسته و همزمان ارائه شود تا کمترین قیمت برنده و جایگزین شود.
قدرت اله ابک افزود: با تلاشهای صورت گرفته روند خوبی در زمینه تکمیل طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی وجود دارد و نیاز است متقضایان هر چه سریعتر نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کنند. اگر متقضایان آورده خود را به موقع تزریق نکنند به طور قطع مشکلات دیگری به اجرای طرح اضافه میشود.
ثبتنام 154 هزار 942 نفر در طرح نهضت ملی مسکن استان مرکزی
سرپرست ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی نیز در این جلسه به تعداد متقاضیانی که در طرح نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرده و گفت: در راستای طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون 154 هزار 942 نفر در این استان ثبتنام کردهاند که از این تعداد، 149 هزار و 439 نفر تعیین تکلیف شده است.
جواد لنجابی افزود: 45 هزار و 134 نفر از ثبتنام شدگان نهضت ملی مسکن استان مرکزی، 4 شرایط را دارند، 28 هزار و 766 نفر افتتاح حساب داشتهاند که آورده 26 هزار و 145 نفر بالای 40 درصد است. در مجموع 96.4 درصد ثبتنام شدگان و 30.2 درصد واجدین 4 شرط تعیین تکلیف شدهاند.
وی ادامه داد: نسبت تخصیص پروژه به متقاضیان مؤثر تجمعی در استان مرکزی 99.5 درصد است. همچنین 90 درصد پروانه نهضت ملی مسکن در این استان صادر شده، 79.7 درصد عقد قرارداد مشارکت صورت گرفته و 84 درصد موفق به آغاز ساخت شده است.
سرپرست ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: اتمام فندانسیون طرح نهضت ملی مسکن در این استان به 84.1 درصد، اتمام اسکلت و سقف به 48.4 درصد، اتمام سفتکاری به 26.7 درصد، اتمام نازککاری به 13.8 درصد و اتمام کارهای پایانی به 4.9 درصد رسیده است.
لنجابی به فرایند انعقاد قرارداد در بانکها برای اجرایی شدن فرایندهای نهضت ملی مسکن اشاره داشته و تصریح کرد: 76.2 درصد پروژههای نهضت ملی مسکن استان مرکزی به انعقاد قرارداد با بانکها رسیده که بیشترین قراردادها به ترتیب توسط بانکهای مسکن، ملت و ملی منعقد شده است.
وی به موضوع قرار گرفتن شرکت کیسیون ذیل ماده 46 اشاره کرده و بیان داشت: هماهنگی لازم با مقامات قضایی و اقدامات قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این ماده صورت گرفته است. انتخاب جایگزین پیمانکار این شرکت نیز از اهمیت ویژه برخوردار است و تاکنون 20 پیمانکار مراجعه کردهاند.