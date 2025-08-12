خبرگزاری کار ایران
اخذ نخستین گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت برای آب منطقه ای فارس

اخذ نخستین گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت برای آب منطقه ای فارس
کد خبر : 1673040
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO٩٠٠١: ٢٠١۵) شرکت آب منطقه‌ای فارس پس از انجام ممیزی خارجی توسط ممیزان شرکت آرین توف پاسارگاد، صادر شد.

‌به گزارش ایلنا، محسن گشتاسبی گفت: با حضور ممیزان شرکت آرین توف پاسارگاد، ممیزی خارجی انجام و گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO٩٠٠١: ٢٠١۵) برای آب منطقه‌ای فارس صادر شد.

گشتاسبی توضیح داد: همه اقدامات مرتبط به پیاده‌سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت (ISO٩٠٠١: ٢٠١۵) توسط همکاران تحول اداری شرکت آب منطقه‌ای فارس انجام و مدارک و مستندات کُل فرایند‌های مرتبط، توسط یک تیم ممیزی از شرکت «آرین توف پاسارگاد» ممیزی و زمینه اخذ گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO٩٠٠١: ٢٠١۵) فراهم شد.

وی با بیان اینکه، شرکت آب منطقه‌ای فارس برای نخستین بار گواهینامه این ویرایش سیستم مدیریت کیفیت را دریافت می‌کند، گفت: طی ممیزی که به مدت دو روز انجام شد، عملکرد حوزه مدیریت عامل، مدیریت‌های مرتبط و معاونت‌های مختلف شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مقام مسئول اضافه کرد: گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO٩٠٠١: ٢٠١۵) مربوط به همه فرآیند‌های سازمانی شرکت آب منطقه‌ای فارس و انطباق این فرآیند‌ها با استاندارد‌ها و الزامات مرتبط است.

گشتاسبی با بیان اینکه انجام این ممیزی‌ها و اخذ گواهینامه ذکر شده، نشان‌دهنده رویکرد فرایندی مثبت و حاکم بودن تفکر مبتنی بر ریسک‌ در شرکت آب منطقه‌ای فارس است، گفت: این ممیزی گامی مهم در راستای تضمین کیفیت خدمات و بهبود مستمر فرآیند‌های داخلی شرکت است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: هدف از طی فرآیند اخذ این گواهینامه‌ها، افزایش رضایت‌مندی ذینفعان، مدیریت ریسک، بهبود مستمر فرایند‌های داخلی شرکت برای ارائه خدمات پویا و چابک بوده است.

