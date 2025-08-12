به گزارش خبرنگار ایلنا ازکرمانشاه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز خسروی برگزار شد، با قدردانی از میزبانی گرم و صمیمانه مردم غرب کشور از زائران اربعین حسینی، گفت: «این منطقه، سرزمینی مقدس است که در جای‌جای آن خون شهدا جاری شده و مردمانش در طول تاریخ هرگز در برابر رژیم بعث صدام حسین تسلیم نشده‌اند. امروز نیز مردم این خطه همچنان به عنوان مرزداران غیور، میزبان زائران اباعبدالله‌الحسین(ع) هستند و با عشق و ارادت خود خدمت‌رسانی می‌کنند.»

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مقاومت و ایستادگی در جامعه، افزود: «این فرهنگ باید به عنوان یک ارزش عمومی و اساسی در جامعه نهادینه شود تا در مقابل ظلم و ستم، مردم سر تسلیم فرود نیاورند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی اشاره کرد و گفت: «در این مناطق پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است. همچنین دولت با جدیت پیگیر اجرای پروژه ریل‌گذاری راه‌آهن از کرمانشاه تا اسلام‌آباد است که امیدواریم این عملیات امسال آغاز شود.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین خبر داد که طرف عراقی نیز تمایل دارد این مسیر ریلی تا مرز خسروی ادامه یافته و به شبکه ریلی آن کشور متصل شود تا زائران بتوانند سفر آسان‌تر و مطمئن‌تری را تجربه کنند.

وی مرز خسروی را یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های زیارتی و تجاری کشور معرفی کرد و گفت: «این مرز به دلیل فاصله کوتاه تا بغداد و همچنین وجود هتل‌ها و امکانات اقامتی متعدد در نزدیکی خود، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت و زیارت دارد و می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا کند.»

قائم‌پناه در پایان با اشاره به روند مطلوب برگزاری مراسم اربعین در استان‌های مرزی اظهار کرد: «امسال مراسم اربعین با کمترین مشکلات و موانع در حال انجام است. بازدید امروز از مسیرهای تردد زائران نشان داد هیچگونه گره ترافیکی یا حادثه‌ای رخ نداده که این موفقیت نتیجه تلاش و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی و امنیتی است که باید از آن‌ها قدردانی کرد.»

انتهای پیام/