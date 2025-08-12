به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی امروز در بازدید از زنبورستان های استان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: چهارمحال و بختیاری با داشتن بیش از هزار گونه گیاهی مرتعی، آب و هوای معتدل و مراتع سرسبز، یکی از بهترین مناطق کشور برای زنبورداری است.

وی افزود: هم‌اکنون ۹۵ درصد کندوهای عسل در استان مستقر هستند و ۸۶۳ زنبوردار به‌صورت مستقیم در این حرفه فعالیت می‌کنند.

بهرامی ادامه داد: شهرستان‌های بروجن، شهرکرد، کیار و بن به ترتیب بیشترین تولید عسل را در استان دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تولید دو هزار و ۵۶۹ تن عسل در سال گذشته اعلام کرد: با وجود خشکسالی، پیش‌بینی می‌شود امسال تولید عسل به ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تن برسد که رشد قابل‌توجهی خواهد داشت.

وی همچنین از تولیدات جانبی زنبورداری مانند ۷۵ کیلوگرم ژل رویال، ۲۱ تن گرده گل و ۷۴ تن موم در سال ۱۴۰۳ خبر داد و بر ضرورت راه‌اندازی زنجیره کامل عسل در استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، ایران با تولید ۱۲۷ هزار و ۷۱۹ تن عسل در سال گذشته، رتبه چهارم جهان را کسب کرد.

