به گزارش ایلنا از رشت، کامیار مرزبانی با اشاره به گشت ماموران یگان حفاظت در جنگل های طولارود شهرستان تالش گفت: در پی برخورد ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی تالش با قاچاقچیان چوب و درگیری شدید با آن‌ها، یکی از ماموران حفاظتی به نام خدمت محمدی نژاد با اصابت گلوله ساچمه ای اسلحه شکاری یکی از قاچاقچیان، به شدت مجروح و به بیمارستان نورانی تالش منتقل شد.

وی با بیان اینکه این قاچاقچیان ۶ اصله درخت جنگلی را قطع کرده بودند، افزود: با گزارش این حادثه به دادستان شهرستان تالش و صدور حکم قضایی، این قاچاقچیان مسلح شناسایی شده و تحت تعقیب هستند.

