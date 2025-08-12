حمله قاچاقچیان چوب در تالش با سلاح شکاری به جنگلبانان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: محیط بان تالشی هنگام گشت گروهی در مناطق جنگلی تالش، مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قاچاقچیان چوب قرار گرفت و مجروح شد.
به گزارش ایلنا از رشت، کامیار مرزبانی با اشاره به گشت ماموران یگان حفاظت در جنگل های طولارود شهرستان تالش گفت: در پی برخورد ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی تالش با قاچاقچیان چوب و درگیری شدید با آنها، یکی از ماموران حفاظتی به نام خدمت محمدی نژاد با اصابت گلوله ساچمه ای اسلحه شکاری یکی از قاچاقچیان، به شدت مجروح و به بیمارستان نورانی تالش منتقل شد.
وی با بیان اینکه این قاچاقچیان ۶ اصله درخت جنگلی را قطع کرده بودند، افزود: با گزارش این حادثه به دادستان شهرستان تالش و صدور حکم قضایی، این قاچاقچیان مسلح شناسایی شده و تحت تعقیب هستند.