زنگ خطر کاهش باروری به صدا درآمده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن طاهراحمدی عصر امروز در نشست ستاد جوانی جمعیت گفت: نرخ باروری باید به ۱.۲ برسد، اما امروز با کاهش این نرخ روبه‌رو هستیم. استان قزوین در معرض این خطر کاهش نرخ باروری قرار دارد و اگر فرهنگ سازی خوبی صورت نگیرد، تعداد فوتی‌ها از موالید بسیار بالاتر خواهد رفت.

وی با اشاره به وضعیت موالید و فوتی‌ها در استان قزوین اضافه کرد: جمعیت قزوین در سال گذشته یک میلیون و ۴۱۷ هزار نفر ثبت شده که در سال جاری ۲۰ هزار نفر به جمعیت آن افزوده شده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین با ۴۸۲ هزار و ۷۹۴ نفر از زنان ۱۰ تا ۵۴ ساله استان در سنین باروری هستند، گفت: از این تعداد فقط ۲۹۶ هزار نفر همسردار هستند و درصد جمعیت زنان در سنین باروری ۳۴ درصد است.

طاهراحمدی افزود: از تعداد زنان بارور استان قزوین ۵۹ هزار نفر فرزند ندارند و ۸۸ هزار نفر یک بچه، ۱۴۵ هزار نفر دو بچه و مابقی که فقط یک سوم تعداد خانم‌های باروری است بالای دو بچه دارند.

وی ادامه داد: قزوین از لحاظ رتبه استانی در نرخ باروری هفتمین رده از آخر است و ۲۴ استان جلوتر از ما قرار دارند. زنگ خطر کاهش نرخ باروری امروز به صدا درآمده و به ۱.۲۴ رسیده است و حتی در برخی شهرستان‌های ما به زیر یک رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه اگر این روند نرخ کاهش باروری ادامه داشته باشد، در پیشرفت آینده کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد، گفت: چرا که به سمت سالمندی در حرکت هستیم و امروز نیز موضوع از متوسط کشوری بالاتر است. ارتقای نرخ باروری نیاز به همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان دارد و همه باید دست به دست هم دهیم.

طاهراحمدی با اشاره به نرخ ثبت ولادت در سه ماهه نخست سال گذشته افزود: ولادت ۳ هزار و ۱۴۸ نوزاد در سه ماهه نخست سال گذشته ثبت شده و امسال به ۳ هزار و ۲۳ نفر رسیده که ۱۴۵ نفر کاهش یافته و حتی یک مورد کاهش نیز در این شرایط خسارت‌بار است.

وی با اشاره به آمار وفات در استان قزوین گفت: این آمار در قزوین کاهش یافته است، به طوری که در سال گذشته ۲ هزار و ۳۶۵ مورد فوتی ثبت شده و این آمار در سه ماهه اول سال جاری به یک هزار و ۴۵۰ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با ذکر اینکه ۱۹۵۰ مورد ازدواج در سه ماهه اول سال گذشته ثبت شده که در مدت زمان مشابه امسال این آمار به یک هزار و ۴۲۰ مورد رسیده است، گفت: ۶۸۵ مورد طلاق در سه ماهه اول سال گذشته ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال جاری این آمار به ۶۹۵ مورد رسیده و ۱۰ مورد افزایش یافته است.

طاهراحمدی اضافه کرد: مجموعه این آماری که بیان شد اخبار خوبی نیست و می‌تواند هشداری برای این وضعیت باشد و باید همگی تلاش کنیم تا نرخ باروری ارتقا یابد. یکی از راهکارهایی که به واسطه آن نرخ باروری را افزایش داد رسیدگی به وضعیت زوجین نابارور است که متوسط آمار این زوجین نابارور در کشور ۱۵ تا ۱۸ درصد و برخی استان‌ها تا ۲۰ درصد است.

وی ادامه داد: بسیاری از زوجین نابارور به دنبال بچه دار شدن هستند و اگر درمان موفقیت آمیز داشته باشند، نرخ ناباروری جمعیت نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر سه مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی، بخش خصوصی و مرکز دولتی در بیمارستان ولایت در قزوین فعال هستند که لازم است این مراکز تقویت شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه بسیاری از زوجین نابارور از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، گفت: نمی‌توانند به مراکز درمان ناباروری نیمه دولتی و بخش خصوصی مراجعه کنند و لازم است بخش دولتی را در کنار بخش خصوصی تقویت کنیم.

طاهراحمدی افزود: دستگاه‌هایی که در بیمارستان برای ناباروری وجود دارد، بسیار فرسوده هستند و در تلاش هستیم تا این دستگاه‌های اصلاح شود که هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه داشت و امسال به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: سالیانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر سقط غیرقانونی به عبارتی روزی یک هزار نفر در کشوری که نرخ باروری به این وضعیت است، سقط غیرقانونی صورت می‌گیرد. در سال گذشته ۱۵۰ مورد سقط عمدی در استان قزوین صورت گرفت، اما در بیمارستان‌ها ۷۵۰ مورد به صورت سقط جنین اجباری و غیرعمدی انجام شد که باید در این زمینه نیز فرهنگ‌سازی‌هایی صورت گیرد.

