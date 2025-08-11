مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس مطرح کرد؛
حمایت از واحدهای صنعتی کوچک، موتور محرک توسعه اقتصادی است
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای صنعتی کوچک گفت: این صنایع با سهم ۹۴ درصدی از مجموع صنایع کشور و نقش مؤثر در تولید، کارآفرینی، صادرات و نوآوری، به عنوان شاخص روشنی از وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور شناخته میشوند و بدون حمایت از آنها، توسعه صنعتی، اشتغالزایی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای نوآوری امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز دوشنبه، ۲۰ مرداد در نشست شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به در پیشرو بودن ۲۱ مرداد، روز ملی حمایت از صنایع کوچک، اظهار کرد: نامگذاری این روز در تقویم رسمی کشور نشاندهنده جایگاه ویژه صنایع کوچک در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی ایران است و فرصتی ارزشمند برای قدردانی از کارآفرینان و جهادگران تولید محسوب میشود.
وی با بیان اینکه صنایع کوچک به دلیل نیاز نداشتن به سرمایهگذاریهای کلان، امکان راهاندازی با سرمایهگذاری مشترک چند نفر را دارند، افزود: این ویژگی علاوه بر مردمیکردن اقتصاد و افزایش مشارکت عمومی در جهش تولید، میتواند به رفع بخش مهمی از مشکلات اشتغال منجر شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: در حال حاضر، ۳۶۷۶ واحد تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان فارس فعال است که بیش از ۹۰ درصد آنها صنایع کوچک و متوسط هستند. شرکت شهرکهای صنعتی فارس با ایجاد ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی، بستر جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرده و در قالب ۲۵ سرفصل تخصصی، خدمات حمایتی متنوعی شامل توسعه خوشههای کسبوکار، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ایجاد مراکز خدمات فناوری و نوآوری، برگزاری تورهای صنعتی، کلینیکهای کسبوکار، فنبازار منطقهای و پشتیبانی از پایاننامههای دانشگاهی و استارتآپها ارائه میدهد.
برنهاد به مهمترین اقدامات حمایتی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: واگذاری ۳۴ دفتر در شهرک فناوری و مرکز خدمات کسبوکار به مجموعههای دانشبنیان و استقرار ۳۶ مشاور تخصصی، احیای ۱۳۹ واحد راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید، آموزش ۳۹۰۲ نفر در قالب ۹۶ دوره، برگزاری ۱۷ تور صنعتی با حضور ۴۰۰ نفر، حمایت از ۲۵۱ واحد صنعتی کوچک در نمایشگاههای داخلی و خارجی، کمک به دانشبنیان شدن ۴ واحد صنعتی، ایجاد فنبازار منطقهای فارس، برگزاری ۴ رویداد استارتاپی و شناسایی ۱۲ ایده برتر از جمله این اقدامات است.
وی با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار داشت: امسال تقویت و حمایت از سرمایهگذاری در بخش صنایع کوچک و متوسط در شهرکها و نواحی صنعتی دنبال میشود و رفع موانع تولید، احیای واحدهای راکد و فعالسازی ظرفیتهای خالی، در اولویت برنامههای شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامهها، شاهد پویایی بیشتر صنایع کوچک و حرکت شتابان استان فارس در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی باشیم.