علیرضا عباسی:
تیم ارزشمند استقلال خوزستان، متحولترین تیم لیگ برتر امسال
یک چهره تاثیرگذار علم فوتبال و فوتسال دنیا در خصوص تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: باشگاه استقلال خوزستان با حفظ همدلی و اتحاد مثال زدنی هواداران خود امسال در لیگ برتر پر قدرت ظاهر خواهد شد.
علیرضا عباسی در گفتوگو با ایلنا، در خصوص شرایط استقلال برای آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، گفت: آبیپوشان اهوازی کاملاً شاکله تیم فصل گذشته خود را از دست دادهاند؛ بهطوریکه نگاهی به لیست خروجیهای استقلال خوزستان نشان میدهد که این تیم ۱۴ بازیکن کلیدی فصل گذشتهاش را از دست داده است. احمد گوهری، دیمیتریوس چاتزیسایاس، محمد حسینی، علی هلیچی، سبحان پسندیده، محمود مطلقزاده، محمد آبشک، اسماعیل بابایی، حامد بحیرایی، بهروز بارانی، امیرمحمد محکمکار، ساویو روبرتو، تیوی بیفوما و کاینا نونیز، بازیکنان جدا شده از استقلال خوزستان هستند تا ترکیب این تیم در قیاس با فصل گذشته زیرورو شود.
او ادامه داد: استقلال خوزستان در مقابلِ ۱۴ یار کلیدی که از دستداده فعلاً به سراغ جذب بازیکنان کمنامونشان و جوان رفته است؛ بهطوریکه چهرههایی مثل مهدی موسوی، زرگانی، پوریا بالیلاشک، قاسم لطیفی و حجت احمدی به همراه محمدمهدی احمدی در قامت خریدهای جدید آبیپوشان اهوازی معارفه شدهاند. در این میان از محمد اهلشاخه در کنار حمید بوحمدان و محمدجواد کیا به عنوان شناختهشدهترین خریدهای استقلال خوزستان میتوان یاد کرد که در میان این بازیکنان فقط محمد اهلشاخه و حمید بوحمدان 30+ سال سن دارند و مابقی جزو چهرههای جوان و آیندهدار فوتبال ایران هستند که مشخصاً اعتماد حداکثری به چهرههای کمتر شناختهشده نشان از ریسک بالای امیر خلیفهاصل در دومین فصل حضورش در قامت سرمربی در لیگ برتر دارد.
عباسی در پایان گفت: از نظر بنده استقلال خوزستان را باید متحولشدهترین تیم برای حضور در فصل جدید رقابتهای باشگاهی معرفی کرد.