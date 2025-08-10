سند تک برگ تالاب ارژن در فارس صادر شد

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام این خبر گفت: پس از اقدامات اولیه در خصوص تعیین حدود تالاب ارژن و بنچ مارک محدوده این زیست بوم به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی با پیگیری انجام شده و همکاری سازمان های مرتبط، سند تالاب ارژن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان محیط زیست صادر شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب با اشاره به مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان فارس در اردیبهشت ماه امسال و با پیگیری های صورت گرفته توسط دادستانی مرکز استان فارس از صدور سند دومین تالاب استان خبر داد و افزود: با این اقدام رویه قبلی شکل گرفته در سال های گذشته مبتنی بر صدور سند مالکیت تالاب ها به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری متوقف و در این طرح جدید اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست صادر می شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس افزود: این تصمیم با پیشنهاد شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های اداره کل حفاظت محیط زیست در حفاظت از تالاب ها و تسهیل در روند مدیریت تالاب های استان و برخورد قانونی با متجاوزین به عرصه های ملی در دستور کار قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب همچنین از ادامه پیگیری روند صدور اسناد سایر تالاب ها ، دریاچه ها و زیست بوم های ارزشمند استان فارس خبر داد و تصریح کرد: حفظ عرصه های محیط زیست و منابع طبیعی استان وظیفه ای فرا سازمانی است و باید همه نها های مرتبط و دست اندر کار به این فرایند کمک کنند.

تالاب ارژن در ۶۰ کیلومتری غرب شیراز و در مجاورت جاده شیراز ـ کازرون قرار دارد و از جمله زیست بوم های ارزشمند و بکر کشور محسوب می شود.

گفتنی است پیش از این و در همین راستا سند تک برگ تالاب پریشان به عنوان اولین زیست بوم استان فارس در اردیبهشت ماه امسال صادر شده بود.

انتهای پیام/