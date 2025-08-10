در جنگ ۱۲ روزه اصحاب رسانه سربازان نظام بودند تا مردم واقعیت را بدانند

به گزارش ایلنا از رشت، محمدرضا داوطلب، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، سلامت و آتش‌نشانان، اظهار کرد: خبرنگاران در سخت‌ترین شرایط، چه در گرمای تابستان و سرمای زمستان، بی‌وقفه برای آگاهی مردم تلاش می‌کنند و قلم و دوربین آن‌ها همچون سربازان خط مقدم، جان‌های بسیاری را نجات داده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان گفت: در جنگ ۱۲ روزه اصحاب رسانه همانند نیروهای مسلح سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند تا مردم واقعیت را بدانند و ببینند.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در پوشش اخبار جنگ ۱۲ روزه اخیر و حمله رژیم صهیونیستی به ایران، تصریح کرد: در این حمله ناجوانمردانه، استان گیلان ۴۵ شهید تقدیم کرد که ۲۸ نفر از آنان در خاک استان به‌ویژه در آستانه اشرفیه به خاک سپرده شدند. از جمله این شهدا، دانشمند هسته‌ای شهید سیدمحمدرضا صدیقی صابر و ۱۲ نفر از اعضای خانواده او بودند که در خانه مسکونی خود به شهادت رسیدند. این جنایت، نشان‌دهنده دروغ بودن ادعای دشمنان مبنی بر هدف قرار ندادن مردم است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان دومین رویداد مهم سال را برگزاری کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان دانست و افزود: این کنگره از ۷ تا ۱۷ شهریورماه با حضور خانواده شهدا، مردم و مسئولان برگزار می‌شود و تولیدات متنوع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در حوزه فضای مجازی و فیزیکی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده بنیاد شهید از هوش مصنوعی اظهار کرد: تصاویر شهدا که اکثرا سیاه و سفید بوده با هوش مصنوعی و با ۹۵ درصد شباهت بازسازی شده است.

داوطلب با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در انعکاس رویدادهای ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه شریک اصلی بنیاد شهید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند و امیدواریم با همت آنان، حقایق و ارزش‌های والای شهیدان به نسل‌های آینده منتقل شود.

انتهای پیام/