درمانگاه «شهید بارانی» زرین دشت،بعنوان املاک مازاد فاقد هرگونه توجیه قانونی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، آنگونه که شوراییان شهر حاجی آباد در نامه خود به استاندار فارس گفته اند؛ هیچ‌یک از شرایط و شاخص‌های قانونی مندرج در آیین‌نامه شناسایی املاک مازاد دولت، درباره درمانگاه قدیمی حاجی‌آباد (شهید بارانی) مصداق ندارد و این ملک(درمانگاه شهید بارانی) نه بلااستفاده و نه متروکه است؛ بلکه هم‌اکنون چند بخش فعال در آن مشغول ارائه خدمات به شهروندان هستند، اکثر ساختمان‌های این مجموعه عمری کمتر از ۱۵ سال دارند و تنها یکی از آن‌ها قدمت بیشتری دارد.

به گفته آنان، این ملک(درمانگاه شهید بارانی) به‌عنوان مازاد، فاقد هرگونه توجیه قانونی، فنی و کارشناسی است.

اقدام شتابزده متولیان درمانی زرین دشت، مایه سلب اعتماد عمومی شده است

در همین راستا نائب رییس مجمع خیرین تامین سلامت شهرستان زرین دشت به خبرنگار «ایلنا»می گوید: لازم بود که مسئولان شبکه بهداشت و درمان زرین دشت با در نظر گرفتن رضایتمندی مردم از هر گونه تصمیم غیر کارشناسی پرهیز و با مشورت و هماهنگی مجمع خیرین تامین سلامت شهرستان زرین دشت در ارتباط با املاک درمانی این شهرستان، تصمیم گیری کنند.

حجت الاسلام محمد ظهرابی، این اقدام شتاب زده و هماهنگ نشده شبکه بهداشت و درمان زرین دشت را مایه سلب اعتماد عمومی و معتمدین و خیرین حوزه درمان این شهرستان عنوان می کند و می افزاید: وقتی چنین ملک با ارزش درمانی به قیمت ناچیز را به فروش می رسانند، بدون شک زمینه دلسردی خیرین حوزه بهداشت و درمان فراهم می شود.

وی با صراحت اعلام می کند: با این اتفاق پیش آمده مجمع خیرین تامین سلامت شهرستان زرین دشت، دیگر برای مساعدت و یاری گرفتن از خیران این حوزه نمی تواند رایزنی کند چرا که حالا خیرین به این نتیجه رسیده اند که با فروش این املاک وضعیت مالی حوزه درمان این شهرستان مناسب و یقیناً همکاری آنان با این مجمع کمرنگ می شود.

او همچنین در ارتباط با انتشار اخباری مبنی بر جعل امضای برخی مسئولان در اسناد این مزایده املاک مازاد دولت تصریح می کند: وقتی مسائل و اقدامات مسئولان شفاف سازی نشود، اینگونه شبهات پیش می آید.

حجت الاسلام ظهرابی اظهار می کند: اگر موضوع جعل امضاء صحت داشته باشد، می بایست از طریق مراجع قانونی و رسمی شکایت شود، چرا که جعل امضاء جرم کمی نیست و پیگرد قانونی دارد.

نائب رییس مجمع خیرین تامین سلامت شهرستان زرین دشت خاطرنشان می کند : ما در مجمع خیرین تامین سلامت اجازه نخواهیم داد با حیثیت و آبروی حوزه بهداشت و درمان که مستقیماً با سلامت مردم سروکار دارد، بازی شود.

مسئولان با روان مردم بازی نکنند!

او با تاکید بر اینکه مجمع خیرین تامین سلامت در کنار مردم، با مردم و از بدنه همین مردم است، متذکر می شود: در شرایط فعلی که کشور نیاز به وحدت و آرامش دارد، مسئولین نباید با اقدامات تنش زا با روح و روان مردم بازی کنند.

ظهرابی با ذکر این نکته که مردم زرین دشت همواره در فعالیت های عام المنفعه پیشقدم بوده اند، یادآور می شود: این مردم هرکجا که گرهی در حوزه درمانی وجود داشته، با دستان سخاوتمندشان گشوده اند و یقیناً نیک اندیشی مردم در رفع و رجوع مشکلات درمانی شهرستان تداوم دارد.

او در خاتمه خواستار توجه بیشتر متولیان علوم پزشکی و همه نیک اندیشان به تهیه ملزومات و تجهیزات درمانی در این خطه محروم از فارس می شود و ابراز می کند: بیمارستان زرین دشت نیازمند تجهیزات درمانی است یقیناً هر گونه کمک برای حل چالش های درمانی این شهرستان، خدمتی ماندگار و باقیات صالحاتی است که به یادگار می ماند.

تشریح جزییات مزایده املاک درمانی زرین دشت

یک عضو دیگر مجمع خیرین تامین سلامت زرین دشت هم که نخواست نامش شود در همین رابطه به خبرنگار «ایلنا» می گوید: درمانگاه «شهید بارانی» حاجی آباد که در دهه چهل شمسی ساخته شده، از نظر معماری یک بنای مهم است.

وی می افزاید: این ساختمان و دیگر ساختمانهایی چون مرکز جامع سلامت و ساختمان اورژانس که در پشت ساختمان این درمانگاه قدیمی احداث شده همه فعال، خدمات درمانی در آن ارائه و شرایط مازاد بودن ندارد.

این عضو مجمع خیرین تامین سلامت شهرستان زرین دشت اعلام می کند: قیمت پایه ای که برای این ملک اعلام شده هفتاد و پنج میلیارد تومان است که با توجه به تغییر کاربری مسکونی و تجاری قیمت این ملک حدوداً چهارصد میلیارد تومان ارزش گذاری می شود.

دلایل انتشار فراخوان مزایده با تاخیر سه روزه و در ایام تعطیل چیست؟

وی با اشاره به اینکه این ملک چهار هزار و صد و هشتاد متر مربع مساحت دارد، تاکید می کند: اطلاعیه فروش این درمانگاه روز پنجم مرداد ماه سال‌جاری به شبکه بهداشت زرین دشت اعلام ولی با تاخیری سه روزه منتشر شده است، یعنی چهارشنبه و دقیقاً یک روز قبل از تعطیلی آخر هفته، ثبت نام در مزایده هم تا تاریخ شنبه یازدهم مرداد و تا ساعت یازده صبح وقت داشته است.

به گفته این فعال حوزه درمانی زرین دشت، بنر مزایده در محوطه داخلی درمانگاه نصب شده که کاملاً از دید عموم پنهان بوده در حالیکه شهرداری معمولاً اطلاعیه های مزایده خود را روی دیوار درمانگاه مذکور که در مرکز شهر قرار دارد، نصب می کند.

وی ادامه می دهد: رای کمیسیون های ماده پنج یکی از مدارک الزامی جهت برگزاری مزایده بوده است، کمیسیون ماده پنج در استانداری فارس تشکیل شده و از شهرداری و شورای شهر جهت حضور در جلسه دعوت شده و نماینده شورا شهر از صحت امضای خود می گوید، اما مدعی است که با اصل قضیه مخالف بوده است.

در این میان حمید غلامپور ، شهردار حاجی آباد نیز ادعا دارد که امضای وی در اسناد املاک مازاد جعلی است چرا که در آن تاریخ در شهرداری زرین دشت حضور داشته است.

این عضو مجمع خیرین تامین سلامت زرین دشت اضافه می کند: شبکه بهداشت و درمان زرین شت نیز ادعا دارد که این ملک را مازاد اعلام نکرده و در اسفند سال گذشته نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی شیراز نوشته، اعتراض خود را اعلام نموده و دانشگاه علوم پزشکی نیز بعداً نامه ای به اداره دارایی زده است که مالک نسبت به فروش ملک مورد نظر معترض است،

اما با توجه به برگزاری مزایده، اداره دارایی ترتیب اثری به نامه دانشگاه علوم پزشکی نمی دهد. این در حالیست که فرماندار زرین دشت هم ادعا می کند، فعلا مزایده متوقف شده ولی لغو نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ساختمان قدیمی درمانگاه «شهید بارانی» یک بنای زیبا با استفاده از سنگ لاشه بین سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵ ساخته شده و از نظر معماری نیز بسیار حائز اهمیت است.

