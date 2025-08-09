خبرگزاری کار ایران
با مشخص شدن نتایج آرا؛

«مهرداد لاهوتی» نائب رئیس هیات تجدیدنظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

طبق نتایج آراء؛ «مهرداد لاهوتی» به عنوان نایب رئیس هیات، «محمدحسین محمدی» به عنوان سخنگو و «محمدرضا محسنی ثانی» به عنوان دبیر هیات تجدیدنظر انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، ابراهیم عزیزی در توضیح انتخاب اعضای هیات رئیسه هیات تجدیدنظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفت: با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم مبنی بر تقویت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، مجلس در نشست روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه سال ۱۴۰۳ و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ماده‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس موظف شد از بین نمایندگان داوطلب سه نماینده دارای حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی، سه نفر از مسن‌ترین نمایندگان و سه نماینده دارای سابقه قضاوت یا مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی رشته حقوق را به عنوان اعضای هیأت تجدیدنظر انتخاب و معرفی کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر پردیس مجلس شورای اسلامی افزود: برهمین اساس هیات تجدید نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد و براساس نتایج آقایان «مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود، «ابوالفضل ابوترابی» نماینده نجف آباد و «مرتضی آقاتهرانی» نماینده مردم تهران به عنوان نمایندگان دارای حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی، آقایان «محمدرضا محسنی ثانی» نماینده سبزوار، «مسعود خاتمی» نماینده گلپایگان و «وحید احمدی» نماینده کنگاور از بین مسن‌ترین نمایندگان و آقایان «محمدحسین محمدی» نماینده سلسله و دلفان، «امیر حیات‌مقدم‌» نماینده بندرماهشهر و بنده (ابراهیم عزیزی نماینده مردم تهران) از بین حقوقدانان مجلس به عنوان اعضای ۹ نفره هیات تجدیدنظر انتخاب شدند.

هیئت رئیسه این هیات تجدید نظر در روزهای اخیر انتخاب شدند و ابراهیم عزیزی که سابقه عضو حقوقدانان شورای نگهیان را در کارنامه خود دارد و از بین ۷۱ حقوقدان مجلس دوازدهم بالاترین رأی را برای حضور در هیات تجدیدنظر کسب کرده، به عنوان رئیس هیات تجدید نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شد.

به گفته عزیزی: طبق نتایج آراء؛ «مهرداد لاهوتی» نیز به عنوان نایب رئیس هیات، «محمدحسین محمدی» به عنوان سخنگو و «محمدرضا محسنی ثانی» به عنوان دبیر هیات تجدیدنظر انتخاب شدند.

