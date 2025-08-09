خبرگزاری کار ایران
مدیر کل آموزش و پرورش البرز مطرح کرد،

کمبود زمین، چالش اصلی ساخت مدارس جدید در البرز/ نیاز به ۴۰۰ مدرسه برای تک‌شیفته شدن کلاس‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه علی‌رغم وجود خیرین و بودجه دولتی، این استان برای ساخت مدارس جدید با کمبود زمین مواجه است، گفت: برای تک‌شیفته شدن مدارس و رسیدن به تراکم ۳۰ دانش‌آموز در هر کلاس، به حدود ۴۰۰ مدرسه جدید نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به تأکید رئیس‌ دولت بر عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: تمام دستگاه‌هایی که طبق قانون موظف به همکاری با آموزش و پرورش هستند، از جمله شهرداری‌ها، مسکن و شهرسازی، بنیاد شهید و سایر ادارات دارای زمین مازاد، باید برای تأمین زمین ساخت مدارس وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه البرز ۵۳۰ هزار دانش‌آموز و ۲۶ هزار معلم دارد، افزود: مهاجرت و رشد جمعیت باعث شده استان همواره در رتبه آخر سرانه فضای آموزشی کشور باشد. پیش‌بینی می‌شود امسال جمعیت دانش‌آموزی ۸ تا ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.

شعبانی میانگین جهانی تراکم دانش‌آموز در کلاس را ۲۵ نفر اعلام کرد و ادامه داد: در البرز این عدد را ۳۰ نفر در نظر گرفته‌ایم، اما برای تک‌شیفته شدن و رعایت همین میانگین، به حدود ۴۰۰ مدرسه جدید نیاز داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اینکه هم‌اکنون سرانه فضای آموزشی استان حدود ۳.۵ متر مربع و در شهرستان فردیس و ناحیه ۲ کرج حدود ۲ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز است، گفت: در برخی شهرک‌های جدید، تعهد ساخت مدرسه مطابق قانون ـ به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی یک مدرسه ـ اجرا نشده است.

وی تعداد مدارس استان را ۲ هزار و ۲۰۰ باب اعلام و تصریح کرد: هیچ دانش‌آموزی از ثبت‌نام بازنمی‌ماند، اما تراکم بالای کلاس‌ها چالشی جدی است.

شعبانی با اشاره به فعالیت‌های تابستانه آموزش و پرورش گفت: تابستان یکی از پرکارترین دوره‌های ماست؛ از ثبت‌نام بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز تا اجرای طرح‌های زیباسازی، تجهیز و تعمیر مدارس.

