به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: از ۱۲۵ هزار هکتار اراضی آبی استان۶۰ درصد (معادل ۷۳ هزار هکتار) به سامانه‌های نوین آبیاری شامل بارانی، قطره‌ای و تیپ مجهز شده‌اند.

وی افزود: اجرای این سامانه‌ها بازدهی مصرف آب در استان را به ۵۹ درصد افزایش داده است، در حالی که این شاخص در سطح کشور حدود ۴۰ درصد است.

بهرامی بیان کرد: همچنین تولید ماده خشک به ازای هر مترمکعب آب در استان به ۱.۸۵ کیلوگرم رسیده که بالاتر از میانگین کشوری (۱.۶ کیلوگرم) است.

چهارمحال و بختیاری در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری پیشتاز است

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی چهارمحال و بختیاری گفت: تغییر الگوی کشت از دیگر عوامل موثر در موفقیت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری است وجایگزینی ارقام زودرس به جای ارقام دیررس در محصولاتی مانند ذرت و سیب‌زمینی، و همچنین کشت نشایی بهاره به جای کشت‌های بذری، منجر به کاهش دوره رشد گیاه و افزایش بهره‌وری مصرف آب شده است.

روح الله سعیدی بیان کرد: شهرستان شهرکرد با اختصاص دو هزار هکتار از اراضی خود به کشت ذرت علوفه‌ای و اجرای سامانه‌های نوین آبیاریِ تیپ در این مزارع، نقش مهمی در تامین نیاز استان به این محصول ایفا کرده است.

وی عنوان نمود: چهارمحال و بختیاری برای هفتمین سال متوالی در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری پیشتاز بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز، هوشمندسازی آبیاری و افزایش عملکرد آب در واحد سطح را در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح جهش تولید دردیم‌زارها وارد پنجمین سال اجرای خود شده و یکی از پروژه‌های مهم این طرح، تجهیز ناوگان مکانیزاسیون استان است.

سعیدی افزود:در سال‌های زراعی گذشته، با جذب اعتبارات از طریق ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، حدود ۲۰۰ دستگاه کارنده، کودکار، موور، سم‌پاش، چیزل و سایر ادوات مکانیزه به ناوگان استان اضافه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های سال زراعی ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۵ خاطر نشان کرد: تاکنون حدود ۷۰ نفر از متقاضیان دریافت این تسهیلات، اهلیت‌سنجی شده و در شرف تشکیل پرونده و اخذ وام هستند. همچنین برنامه‌ریزی شده تا ۸۰ نفر دیگر نیز از این طریق اهلیت‌سنجی شوند که در مجموع ۱۵۰ نفر در سال زراعی جدید با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بانک ملی ایران، بانک تجارت و بانک رسالت از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

سعیدی در خصوص جزئیات این تسهیلات تصریح کرد: تسهیلات برای دریافت کارنده‌ها، ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله است که به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

چهارمحال و بختیاری ۱۴ هزار تن گندم مازاد کشاورزان را خریداری کرده است

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از خرید ۱۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خبر داد.

عسگر قنبری گفت: در راستای اجرای طرح خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ابتدای تیرماه تا کنون ۱۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری و در انبارهای استان ذخیره شده است. این طرح تا اول مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از گندم‌های مازاد بر نیاز کشاورزان در حال تحویل است، افزود: پیش‌بینی می‌شود با همت کشاورزان، میزان خرید گندم در استان افزایش یابد.

قنبری خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۷.۵ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در کل کشور خریداری شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۸.۵ میلیون تن برسد. دولت برای تامین کسری گندم، اقدام به واردات این محصول کرده و استان ما نیز سهم خود را از این واردات، در انبارهای خود ذخیره می‌کند.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کشاورزانی که تاکنون نسبت به تحویل گندم مازاد بر نیاز خود اقدام نکرده‌اند، خواست تا هرچه سریع‌تر برای تحویل آن اقدام کنند.

وی همچنین از برنامه‌های حمایتی برای کشاورزان خبر داد و گفت: به منظور حمایت از کشاورزان، برنامه‌های تشویقی از جمله تخصیص کود تشویقی در سال زراعی جدیددرنظر گرفته شده است.

انحلال سازمان حفظ نباتات خطر توقف صادرات محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پی دارد

مدیر حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری نیز نسبت به مصوبه انحلال سازمان حفظ نباتات کشور هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای صادرات محصولات کشاورزی استان، به ویژه بادام و فلفل دلمه‌ای دانست.

فرشید شبانی بیان کرد: این استان قطب تولید بادام آبی کشور است و بیشترین محصول تولیدی استان، رقم باکیفیت بادام مامایی است که عمده آن به کشورهایی مانند هند صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، ۲۵۷۸ تن مغز بادام به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار و در سال جاری نیز تاکنون ۵۹۰ تن مغز بادام به ارزش صادراتی ۱۱ میلیون دلار با نظارت کارشناسان قرنطینه حفظ نباتات استان و با صدور گواهی بهداشت گیاهی صادر شده است.»

شبانی همچنین به صادرات فلفل دلمه‌ای اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۴۵۷۰ تن فلفل دلمه‌ای از مبدأ استان چهارمحال و بختیاری با نظارت کارشناسان حفظ نباتات و با صدور ۲۶۹ گواهی بهداشت گیاهی به کشور روسیه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اهمیت گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محصولات کشاورزی، بیان کرد: طبق کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات، هرگونه صادرات و واردات محصولات کشاورزی تنها در صورت داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر امکان‌پذیر است و بازرسی و صدور این گواهی تنها در صلاحیت سازمان رسمی ملی حفظ نباتات است.

شبانی با انتقاد از مصوبه انحلال سازمان حفظ نباتات، این اقدام را مغایر با قوانین بین‌المللی و داخلی دانست و گفت: انحلال این سازمان تخصصی، کمترین ضربه‌ای که به کشاورزی کشور می‌زند، تهدید جدی صادرات محصولات کشاورزی و به تبع آن، ارزآوری ناشی از آن است که ضرر و زیان هنگفتی به تولیدکنندگان محصولات گلخانه‌ای و بادام‌کاران استان وارد می‌کند.

وی در پایان از دولت خواست تا با توجه به قوانین ملی و بین‌المللی، مصوبه انحلال سازمان حفظ نباتات کشور را مسترد کرده و در این خصوص تجدید نظر کند.

انتهای پیام/