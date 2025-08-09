یک گردشگر در حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج غرق شد

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: شب گذشته خبری مبنی از غرق شدن یک گردشگردر حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج در شهرستان اردل دریافت شد.

وی افزود: نیروهای مردمی شهر کاج ، نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات جستجو و احیا را آغاز کردند.

طاهری گفت: با تلاش نیروها جسد فرد غرق شده از رودخانه خارج شد.

