یک گردشگر در حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج غرق شد

سرپرست جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از غرق شدن یک گردشگر اصفهانی در حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج در شهرستان اردل خبر داد.

به گزارش ایلنا،  بیژن طاهری اظهارداشت: شب گذشته خبری مبنی از غرق شدن یک گردشگردر حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج در شهرستان اردل دریافت شد.

وی افزود:  نیروهای مردمی شهر کاج ،  نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات جستجو و احیا را آغاز کردند.

طاهری گفت: با تلاش نیروها جسد فرد غرق شده از رودخانه خارج شد.

 

