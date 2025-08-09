در شهرستان اردل:
یک گردشگر در حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج غرق شد
سرپرست جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از غرق شدن یک گردشگر اصفهانی در حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج در شهرستان اردل خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: شب گذشته خبری مبنی از غرق شدن یک گردشگردر حوالی رودخانه پل فلزی پیر حاجت شهر کاج در شهرستان اردل دریافت شد.
وی افزود: نیروهای مردمی شهر کاج ، نیروهای امدادی هلال احمر و اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات جستجو و احیا را آغاز کردند.
طاهری گفت: با تلاش نیروها جسد فرد غرق شده از رودخانه خارج شد.