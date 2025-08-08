خبرگزاری کار ایران
سیلاب در جیرفت به بخش کشاورزی و زیرساخت‌ها خسارت وارد کرد

بخشدار اسماعیلی شهرستان جیرفت از خسارات مالی سیل روز گذشته خبر و هشدار داد که اگر سیل دیگری رخ دهد، احتمال خطر جانی وجود دارد.

به گزارش ایلنا، میثم حاجی نمکی روز جمعه افزود: آسیب سیل بندهای ورودی روستاها را رفع کردیم اما نیاز به ورود دستگاه‌های تخصصی و تامین اعتبار دارد تا به صورت اصولی مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه خسارات روستاییان فقط در حوزه کشاورزی بوده است تصریح کرد: حداقل ۴۰ درصد محصول خرمای بخش اسماعیلی جیرفت با تندباد و بارندگی شدید روز گذشته از بین رفته است.

بخشدار اسماعیلی ادامه داد: منتظر ارزیابی دقیق جهاد کشاورزی هستیم و انتظار داریم از کشاورزانی که محصولات آنها آسیب دیده، حمایت شود.

وی با بیان اینکه ۲۰ روستا درگیر سیلاب شدند گفت: راه‌های ارتباطی این روستاها از ساعت هشت تا ۱۰ شب گذشته قطع بود و قطعی برق هم تا ساعت ۲:۳۰ بامداد رفع شد.

حاجی نمکی اضافه کرد: با وقوع تندباد و بارندگی تا ساعت ۱۰ شب گذشته ارتباط تلفنی با حدود ۱۰ روستای مسیر کهوربگی کاملا قطع شده بود.

وی یادآور شد: ارتباطات تلفنی روستاها از طریق شرکت ایرانسل برقرار شده است و هیچکدام از دکل‌ها باتری ندارد. با قطع برق، ارتباط روستاها قطع می‌شود که درخواست داده‌ایم باتری برای این دکل‌ها تامین یا حداقل ژنراتور تهیه شود تا در شرایط اضطراری فعال باشند.

بخشدار اسماعیلی گفت: آب فقط وارد سه منزل شده و خسارت خاصی به این منازل وارد نشده است.

انتهای پیام/
