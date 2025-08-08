شهادت مامور پلیس آستانه اشرفیه در درگیری با قاتل مسلح

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ رضا شمسایی روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی روز گذشته در پی اعلام یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری و قتل یک مرد ۵۰ ساله و مجروح شدن دو نفر از افراد یک خانواده در محل حاضر شده و دستگیری قاتل مسلح فراری را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه در این حادثه داماد خانواده پدر زن خود را با اسحله شکاری به علت اختلافات خانوادگی به قتل رساند، افزود: بامداد امروز ماموران با شناسایی قاتل در یکی از روستاهای این شهرستان با هماهنگی مرجع قضائی به محل اختفای وی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه بیان کرد: در عملیات دستگیری، قاتل به محض مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی کرد که مامور پاسگاه انتظامی دهسر ستوان دوم مجید کاظم پور بر اثر اصابت گلوله اسلحه شکاری قاتل، مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

این مقام انتظامی با اشاره به زخمی شدن و دستگیری قاتل مسلح با تیراندازی متقابل پلیس گفت: ستوان دوم مجید کاظم پور با وجود تلاش پزشکان متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده لحظاتی پیش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

