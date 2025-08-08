به گزارش ایلنا از ایلام، حمزه محمدی گفت: نخستین ساعات بامداد امروز (۱۷ مردادماه) دو دستگاه اتوبوس آمبولانس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳ زائر مصدوم اربعین حسینی را از بیمارستان‌های شهرهای نجف و کربلا به خاک ایران منتقل کردند.

حمزه محمدی مقدم افزود: این عملیات امدادی رأس ساعت ۰۵:۴۰ بامداد آغاز شد و پس از تحویل‌گیری مصدومان در نقطه صفر مرزی، نجاتگران هلال‌احمر ایلام آن‌ها را به آمبولانس‌های اورژانس منتقل و برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین(ع) شهر مهران اعزام کردند.

وی یادآور شد: از آغاز طرح ملی اربعین تاکنون در مجموع ۷۵ مصدوم و ۶ جان‌باخته از کشور عراق به مرز مهران منتقل شده‌اند که عملیات جابه‌جایی آن‌ها با استفاده از اتوبوس‌آمبولانس و آمبولانس‌های هلال‌احمر انجام گرفته است.

مرز بین‌المللی مهران به عنوان مهم‌ترین گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی، هر ساله بخش عمده مأموریت‌های امدادی برون‌مرزی هلال‌احمر را در ایام اربعین به خود اختصاص می‌دهد.

انتهای پیام/