به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سیدمصطفی جعفری شامگاه پنجشنبه در مراسم نکوداشت روز خبرنگار که توسط اداره‌کل ارشاد در سالن اجتماعات پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین با حضور استاندار، نماینده مجلس و برخی خبرنگاران برگزار شد، گفت:‌ پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که خبرنگار نه پیام تبریک می‌خواهد و نه هدیه دون شأن؛ بلکه احیای منزلت حرفه‌ای خود را می‌خواهد.

این مدیر رسانه‌ای به 4 موضوع مهم اشاره کرده که شامل بازتعریف هویت خبرنگاری، استقلال صنفی و واگذاری امور به تشکل‌های رسانه‌ای، حمایت عادلانه و مؤثر از رسانه‌های بخش خصوصی و اصلاح فرهنگ محرمانگی و دسترسی آسان به اطلاعات است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین خطاب به مسئولان استانی حاضر در جلسه گفت: ردیف دوم استقلال صنفی و واگذاری امور به تشکل‌های رسانه‌ای است که با حمایت از فعالیت خانه مطبوعات محقق می‌شود که جای آن در برنامه امروز خالی است و به وضوح اثرات آن را می‌بینید.

جعفری افزود: مدیران ارشاد قزوین اعتقادی به استقلال نظام صنفی رسانه ندارند و فقط دوست دارند با سنگ‌اندازی مانع اجرای برنامه‌های خانه مطبوعات شوند.

وی با اشاره به شکل‌گیری سومین دوره خانه مطبوعات بعد از یک وقفه 4 ساله گفت: آ‌ذرماه سال 1402 بود که با رأِی اعضای خانه مطبوعات سومین دوره قانونی خانه مطبوعات شکل گرفت. از آن روز تا الآن مسیر پرفراز و نشیبی را طی کردیم تا به اینجا رسیدیم. به اذعان خیلی از اصحاب رسانه این دوره تا به امروز موفق‌ترین دوره نسبت به دوره‌های قبل بوده است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با بیان اینکه دوره سوم با ترکیبی از سلیقه‌های مختلف نمود واقعی وفاق بین اصحاب رسانه است، اضافه کرد: از روزهای ابتدایی تا امروز صیانت از حقوق اصحاب رسانه و ارتقای سطح توانمندی آنها در دستور کار خانه مطبوعات استان قزوین بوده است.

جعفری ادامه داد: با وجود اینکه خانه مطبوعات فاقد ساختمان بود، اما موفق شدیم با بیش از یک میلیارد تومان هزینه یک ساختمان آبرومند برای خانه مطبوعات قزوین را تجهیز کنیم. در این راه مسئولان از ما حمایتی نداشتند و بخش خصوصی بود که به کمک ما آمد و در دولت سیزدهم از ما بیشترین حمایت می‌شد، از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون هیچ حمایتی از خانه مطبوعات صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: اولویت اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات قزوین از روز نخست بر 4 محور استوار بوده است که شامل ارتقای شان و جایگاه خبرنگاران، ارتقای سطح آموزشی اصحاب رسانه، حمایت همه‌جانبه از اعضای خانه مطبوعات در قالب بسته‌های رفاهی، معیشتی و تفریحی و در نهایت توسعه اقتصاد رسانه بوده است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: قبل از این دوره با تایید کارشناسان اداره‌کل ارشاد استان قزوین افراد خارج از اساسنامه خانه مطبوعات و بدون در نظر گرفتن عنوان شغلی آنها عضو خانه مطبوعات می‌شدند و انتخابات برگزار می‌شد. اما الآن همه موارد را به صورت قانونی ساماندهی کردیم.

جعفری افزود: برگزاری جشنواره‌ها و بزرگداشت‌ها بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده و مصوب جزو وظایف خانه مطبوعات است و در برنامه امروز خبری از این تفاهم‌نامه نیست. اگر تفاهم‌نامه بود، به بهترین شکل برای برگزاری این مراسم ورود پیدا می‌کردیم.

وی ادامه داد: اگر در برنامه‌های دیگر تفاهم‌نامه‌ای وجود نداشته باشد، خانه مطبوعات در برگزاری هیچ‌کدام از برنامه‌ها ورود نمی‌کند و خود اداره‌کل ارشاد می‌تواند رأساً آن برنامه را اجرا کند و ما هم می‌توانیم به طور جداگانه برنامه‌ای را در شأن و جایگاه اصحاب رسانه برگزار کنیم.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با بیان اینکه از 2 ماه پیش برای برگزاری آبرومند مراسم روز خبرنگار با آقای شهرام احمدپور معاون استاندار و آقای هوشمند مدیرکل ارشاد و دکتر نوذری نماینده عالی دولت در استان صحبت کردیم، گفت: درست است که خانه مطبوعات بودجه ندارد، اما اعتبار دارد.

جعفری اضافه کرد: در استان قزوین شرکت‌های متعدد و دستگاه‌های اجرایی عریض و طویلی مانند سازمان همیاری‌ها، شرکت نمایشگاه‌ها، شرکت گاز، شرکت توزیع برق و شهرداری داریم، چرا این دستگاه‌ها ورود پیدا نمی‌کنند؟

وی ادامه داد: آقای استاندار برای تیم‌هایی فوتبال و والیبال بودجه میلیاردی می‌گیرید، اما چرا برای اصحاب رسانه نمی‌تواند بودجه میلیونی بگیرید؟

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: خبرنگاری که امنیت شغلی، بیمه و حقوق ثابت ندارد، اما تمام مراسم شما مسئولان را در 365 روز سال پوشش می‌دهد، اما شمای مسئول چه کاری برای خبرنگاران کردید؟

جعفری افزود: برای نمونه عکاسان ما در استان قزوین بیشتر از 25 نفر نیستند، آیا می‌توانید وام بدون بهره یا کم‌بهره به این عزیزان بدهید تا بتوانند تجهیزاتشان را به‌روز کنند. ولله برای شما آقای استاندار کاری ندارد که با یک مدیر بانک صحبت کنید و برای هر کدام از این عکاسان وام 500 میلیون تومانی بگیرید. البته منظور ما وام بلاعوض نیست، بلکه وام کم‌بهره است.

وی ادامه داد: آقایان ارشاد دقیقه 90 سین برنامه را به ما می‌گویند. قرار بود این برنامه را خانه مطبوعات با همکاری اداره‌ ارشاد برگزار کند و از 3 روز پیش با تماس تلفنی و مکاتبه با آقای طاهراحمدی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی سالن موجود را هماهنگ کردیم.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با انتقاد از نگاه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نسبت به خبرنگاران گفت: به آقای ورسه برای دریافت فضای برگزار کارگاه خبرنگاری صحبت کردیم و او به ما می‌گوید برای گرفتن سالن بدون اپراتور 35 میلیون تومان و با اپراتور 70 میلیون تومان باید بدهید. مگر خانه مطبوعات بودجه‌ای دارد؟

جعفری اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره‌کل صمت برای یک معاون وزیر این همه هزینه می‌کند. چه اشکالی دارد بخشی از آن را برای خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات هزینه کند؟

وی ادامه داد: ما می‌توانیم مراسم آبرومند روز خبرنگار برگزار کنیم، اما اینکه اداره‌کل ارشاد دخالت می‌کند و نمی‌گذارد کارمان را انجام دهیم، جای سؤال دارد.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: 3 روز مانده به اجرای برنامه با آقای پرهیزگاری معاون فرهنگی و رسانه‌ای برای بستن برنامه جلسه گذاشتیم و انتظار داشتند کلیپ، محتوا و سالن و پذیرایی را آماده کنیم، اما می‌دانستیم قرار بود چه اتفاقی بیفتد.

جعفری افزود: چند روز پیش با آقای احمدپور صحبت کردم و به آقای استاندار پیام دادم و آقای استاندار گفتند نگران نباشید و لطف کردند و دستورات لازم را دادند. اگر دستور این دو بزرگوار نبود، برگزاری این برنامه نه در حد توان ارشاد بود و نه خانه مطبوعات.

وی ادامه داد: استان‌های دیگر را ببینید که کلیپ خبرنگاران، تیزز و محتوا از 2 ماه پیش تهیه شده است. اما اداره‌کل ارشاد استان قزوین فقط می‌خواهد این برنامه را برگزار کند که فقط بگوید ما هم خبرنگاران تکریم کرده‌ایم. اما متولیان ارشاد چگونه دارید تکریم می‌کنید؟ سال قبل در سالن مولانا برنامه گرفتید و از خبرنگاران شماره شبا گرفتید و هدیه 500 هزار تومانی آنها 6 ماه بعد واریز شد.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: امسال خانه مطبوعات ظرف 24 ساعت شماره شبای همه خبرنگاران گرفته شد، بنابراین کوتاهی از سمت ارشاد است و نه خانه مطبوعات. انتظار داشتیم بعد از تکمیل لیست شبای خبرنگاران توسط خانه مطبوعات مبلغ اهدایی در همین برنامه به حساب خبرنگاران واریز می‌شد، نه اینکه دوستان ارشاد، استانداری و برنامه و بودجه کم‌لطفی کنند.

جعفری اضافه کرد: برای برنامه نکوداشت خبرنگار بر صحبت کردن خبرنگاران اصرار کردیم. مسئولان یک‌سال صحبت می‌کنند و ما خبرنگاران پوشش می‌دهیم، وقتی به ما می‌رسد، می‌گویند خبرنگاران حاشیه‌سازی می‌کنند،‌ بگذارید چند تا مسئول صحبت کنند و تمام شود.

وی ادامه داد: روز خبرنگار متعلق به خبرنگار است، نه هیچ‌کس دیگر و مسئول باید در این روز شنونده باشد، نه اینکه تریبون را به دست مسئولانی که گزارش عملکرد بدهند و بیانیه صادر کنند. روز خبرنگار باید دردودل جامعه خبرنگار شنیده شود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: وقتی به جای این بحث رسیدیم و گفتیم که خبرنگاران باید صحبت کنند، دوستان ارشاد گفتند: نه، اول دو سه نفر از مسئولان صحبت کنند، بعد اگر مهمان کشوری بود، حرف بزند و برنامه را جمع کنیم. چون به زعم آنها با صحبت خبرنگاران حاشیه ایجاد می‌شود. اینجا می‌پرسم تا چه اندازه محافظه‌کاری می‌کنید جناب آقای مدیرکل و معاون رسانه‌ای؟

جعفری افزود: بعد پیشنهاد دادند خانه مطبوعات چند نفر را انتخاب کند تا بیایند و صحبت کنند. خانه مطبوعات چرا باید خودش را سیبل کند تا بعد از جلسه اصحاب رسانه توییت بزنند که شأن خبرنگاران رعایت نشد. بعد از انتشار بیانیه خانه در روز گذشته دوستان ارشاد تماس می‌گیرند که در این جلسه هر کس خواست صحبت کند. اگر این را روز اول می‌گفتید، خانه مطبوعات پای کار می‌آمد.

وی ادامه داد: خانه مطبوعات قزوین باعث این وضعیت نشده، بلکه نگاه غیرکارشناسانه دوستان ارشاد به ویژه مدیرکل باعث شده که به این برنامه ورود نکنیم. البته اگر زودتر می‌دانستیم که این اتفاق می‌افتد، حتماً خانه برنامه وزینی را برگزار می‌کرد. الآن هم دیر نشده و اگر سازوکار آن را در هیئت‌مدیره محیا کنید، بعد از اربعین حسینی و در روزهای نخستین ماه ربیع‌الاول برنامه خوبی را برای شما تدارک خواهیم دید.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: چالشی که خانه مطبوعات قزوین در این دوره با مدیرکل ارشاد دارد، حل‌شدنی نیست. تا زمانی که هویت اصلی به خانه مطبوعات برنگردد، وضعیت همین است و به همین منوال هم ادامه‌دار خواهد بود.

جعفری با مقایسه قزوین با استان‌های دیگر اضافه کرد: استاندار قم همان روز نخست به خانه مطبوعات می‌رود، اما اینجا خانه مطبوعات دیده نمی‌شود. آقای مدیرکل ارشاد لطفا به جای اینکه بیانیه صادر و مصاحبه کنید، کانال‌های خانه مطبوعات سایر استان‌ها را نگاه کنید!

وی ادامه داد: اما این رسانه است که قدرت دارد و اصحاب رسانه باید جایگاه خودشان را بدانند. خبرنگاران می‌توانند با یک مطلب درست مدیرکل ناکارآمد را با مدیری کارآمد جابه‌جا کنند.

