به گزارش ایلنای گلستان، رضا سردار رستگار گفت: بعدازظهر امروز، چهارشنبه ۱۵ مردادماه، محیط‌بانان پارک ملی گلستان حین گشت و کنترل در محدوده این پارک متوجه ردپای شکارچیان غیرمجاز شدند. در ادامه، حین تعقیب و بررسی، محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند و در جریان درگیری، متخلفان اقدام به تیراندازی کردند.

وی افزود: در این حادثه، محمود شهمرادی محیط‌بان پارک ملی گلستان بر اثر تیراندازی مستقیم متخلفان به شهادت رسید.

سردار رستگار در ادامه افزود: یکی از ضاربین در صحنه دستگیر شد و ضارب دوم نیز در حین تعقیب و گریز متواری شده که اقدامات برای شناسایی و دستگیری وی با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی در حال انجام است.

