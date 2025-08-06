تیراندازی شکارچیان غیر مجاز به سمت محیطبان پارک ملی گلستان
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست، از جان باختن محمود شهمرادی از محیط بانان پارک ملی گلستان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، رضا سردار رستگار گفت: بعدازظهر امروز، چهارشنبه ۱۵ مردادماه، محیطبانان پارک ملی گلستان حین گشت و کنترل در محدوده این پارک متوجه ردپای شکارچیان غیرمجاز شدند. در ادامه، حین تعقیب و بررسی، محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند و در جریان درگیری، متخلفان اقدام به تیراندازی کردند.
وی افزود: در این حادثه، محمود شهمرادی محیطبان پارک ملی گلستان بر اثر تیراندازی مستقیم متخلفان به شهادت رسید.
سردار رستگار در ادامه افزود: یکی از ضاربین در صحنه دستگیر شد و ضارب دوم نیز در حین تعقیب و گریز متواری شده که اقدامات برای شناسایی و دستگیری وی با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی در حال انجام است.