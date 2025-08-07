در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایلنا قرار گرفت، آمده است:

جناب آقای دکتر شریعتمداری

با سلام و احترام

خوزستان یکی از استان‌های مهم و در عین حال، پرچالش کشور در حوزه‌ی کار و مسائل کارگری است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، تشکل‌های کارگری با بسیج همه‌ی ظرفیت‌ها و نیروهای خود، در شرایطی آکنده از یأس و ناامیدی، وارد میدان شدند و با اتکا به وعده‌هایی مبنی بر آینده‌ای بهتر، موجی به نفع جناب دکتر پزشکیان در میان جامعه‌ی عظیم کارگری این استان به راه انداخت. امروز نیز، خود را موظف و متعهد می‌دانیم که تا پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری، از آرای این قشر زحمتکش و از وعده‌هایی که به آنان داده‌اید، صیانت کنیم.

با این حال، متأسفانه برخلاف انتظارات، در مجموعه‌ی تحت مدیریت جنابعالی، نه‌تنها هیچ تغییر مثبتی مشاهده نشده، بلکه با ابقای مدیران عامل و میانی شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی اروند و بندر امام ـ که وابستگی و دلبستگی آشکاری به جریان رقیب دارند ـ عملاً مسیر هرگونه تعامل و همکاری بسته شده است. بدتر آن‌که زیرمجموعه‌های این مدیران، با رفتاری توأم با بی‌حرمتی نسبت به تشکل‌های کارگری، شرایطی ایجاد کرده‌اند که ناگزیر، ما را در موضع تقابل با این انتصابات تحمیلی قرار داده است.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که این افراد، منتصب و مهره‌های فردی هستند که متاسفانه با یک جابجایی سوری، از اتاقی به اتاقی دیگر رفت.

در چنین شرایطی، طبیعی است که شائبه‌هایی در افکار عمومی و فضای مجازی نسبت به روابط ناسالم در خصوص ابقای برخی از این افراد شکل بگیرد. حتی اگر شما شخصاً قصد چشم‌پوشی از این فضا را داشته باشید، ما به عنوان حلقه‌های ارتباطی میان مردم و دولت، وظیفه‌ داریم در برابر روندی که به هدررفت سرمایه‌ی اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی منجر می‌شود، ایستادگی کرده و آن را تا تحقق نتایج لازم، پیگیری کنیم.

بدیهی است که چنین مطالبه‌ای، باید مستقیماً از سوی جنابعالی که همواره به‌عنوان فردی حامی جامعه‌ی عظیم کارگری شناخته شده‌اید، مورد توجه و اقدام قرار گیرد. چرا که هر مسیر دیگری، ممکن است به سهم‌خواهی گروهی یا تشدید اختلافات داخلی بینجامد.

ضروری است که ابتدا وفاق و انسجام درون‌جبهه‌ای را تقویت کنیم تا بتوانیم در ادامه، وارد تعاملات برون‌جناحی مؤثر شویم و از بروز یأس، ناامیدی و شکاف درونی در اردوگاه حامیان دولت جلوگیری کنیم.

و در پایان، بعنوان تشکیلاتی میدانی، هرگونه سهم‌خواهی احزاب چند عضوه و بی‌تاثیر در چینش منسوبین خود را محکوم کرده و خواهان واگذاری این مدیریت‌ها به افراد جوان، با دانش و پاکدست هستیم.

قربان درویشی

رئیس ستاد کارگری دکتر پزشکیان و دبیر اجرایی خانه کارگر در استان خوزستان

انتهای پیام/