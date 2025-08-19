خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول حوزه باغبانی خبر داد؛

۲۱ هزار و ۲۵۰ هکتار از باغ‌های قزوین شناسنامه‌دار شدند

۲۱ هزار و ۲۵۰ هکتار از باغ‌های قزوین شناسنامه‌دار شدند
کد خبر : 1649274
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۲۱ هزار و ۲۵۰ هکتار از باغ‌های استان شناسنامه دار شده و بیش از ۴۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از باغداران نیز در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش ایلنا در قزوین، محمد پیله فروش روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: هدف از اجرای این طرح ساماندهی و مستندسازی باغات، ارتقای بهره‌وری، شفاف‌سازی اطلاعات بهره‌برداران و مدیریت بهینه منابع آب و خاک است.

پیله فروش اضافه کرد: صدور شناسنامه باغی، امکان دسترسی به خدمات حمایتی دولت از جمله تسهیلات بانکی، بیمه محصولات، ارایه مشاوره‌های فنی و برنامه‌های اصلاحی باغات را فراهم می‌سازد.

به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، اجرای طرح شناسنامه باغات به جهاد کشاورزی کمک می‌کند تا بانک اطلاعات دقیق و به‌روز از سطح، نوع محصول، سن درختان و میزان بهره‌برداری داشته باشد و بر اساس آن بتواند برای اصلاح و جایگزینی باغات فرسوده، مدیریت آفات و بیماری‌ها، بهبود عملکرد و افزایش تولید محصولات باغی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.

پیله فروش خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرستان‌های قزوین و بویین‌ زهرا بیشترین میزان مشارکت را در این طرح داشته‌اند و برنامه‌ریزی شده که تا پایان اجرای طرح تمامی باغات استان شناسنامه الکترونیکی داشته باشند.

انتهای پیام/
خبرنگار : طاهره سادات موسوی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور