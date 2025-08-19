پیله فروش اضافه کرد: صدور شناسنامه باغی، امکان دسترسی به خدمات حمایتی دولت از جمله تسهیلات بانکی، بیمه محصولات، ارایه مشاوره‌های فنی و برنامه‌های اصلاحی باغات را فراهم می‌سازد.

به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، اجرای طرح شناسنامه باغات به جهاد کشاورزی کمک می‌کند تا بانک اطلاعات دقیق و به‌روز از سطح، نوع محصول، سن درختان و میزان بهره‌برداری داشته باشد و بر اساس آن بتواند برای اصلاح و جایگزینی باغات فرسوده، مدیریت آفات و بیماری‌ها، بهبود عملکرد و افزایش تولید محصولات باغی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.

پیله فروش خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرستان‌های قزوین و بویین‌ زهرا بیشترین میزان مشارکت را در این طرح داشته‌اند و برنامه‌ریزی شده که تا پایان اجرای طرح تمامی باغات استان شناسنامه الکترونیکی داشته باشند.