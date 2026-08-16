تغییر ۶۸ کتاب درسی دهم و ۷۱ کتاب درسی یازدهم رشته فنیوحرفهای
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از تغییر ۶۸ کتاب درسی پایه دهم و ۷۱ کتاب درسی پایه یازدهم رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، حجتالاسلاموالمسلمین علی لطیفی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در سیونهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با تشریح رویکردهای «زیستبوم جدید برنامه درسی»، هویت اسلامی-ایرانی را یکی از چهار شایستگی پایه و عمومی برنامه درسی جدید دانست و بر ضرورت توجه برنامه درسی به آمادهسازی دانشآموزان برای «زندگی فردی و اجتماعی شایسته» تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین علی لطیفی در این ارائه با طرح این پرسش که «در مدرسه فقط به دانشآموزان ریاضی و فارسی و علوم و ... یاد بدهیم یا آنها را برای زندگی فردی و اجتماعی شایسته هم آماده کنیم؟» اظهار کرد: اگر وظیفه دوم را نیز قبول داریم، یعنی در برنامه درسی باید به شایستگیهای عمومی هم بپردازیم.
وی افزود: شایستگیهای عمومی، مجموعهای درهمتنیده از دانش، مهارت، نگرش و توانمندی است که کسب آنها به افراد کمک میکند تا با مسائل فردی و اجتماعی زندگی امروز و فردا بهصورت مؤثر مواجه شوند و بتوانند زندگی شایستهای داشته باشند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به جایگاه هویت اسلامی-ایرانی در برنامه درسی جدید گفت: «هویت اسلامی-ایرانی» یکی از چهار شایستگی پایه و عمومی (هویت اسلامی-ایران، ارتباط مسئولانه و موثر، تفکر وتعقل و خویشتنسازی) در برنامه درسی جدید است.
لطیفی در تبیین مفهوم هویت اسلامی-ایرانی اظهار کرد: به زبان ساده، هویت اسلامی-ایرانی یعنی خودآگاهی و تعلق خاطر ما ایرانیان مسلمان نسبت به اینکه کیستیم و چه ویژگیها، بینشها، باورها، گرایشها و نقشهای فردی و اجتماعی داریم.
وی در ادامه با تشریح روند اجرای زیستبوم جدید برنامه درسی گفت: از مهر ۱۴۰۵ نخستین مرحله اجرای سراسری زیستبوم جدید برنامه درسی، با شروع از دوره و پایه اول ابتدایی، در ۲۰۰ مدرسه ابتدایی در تمام استانها آغاز میشود و در هر استان دو منطقه در این مرحله حضور خواهند داشت.
لطیفی تأکید کرد: در زیستبوم جدید، فقط کتابهای درسی تغییر نکردهاند، بلکه دو اتفاق مهم دیگر نیز افتاده است؛ نخست اینکه برای همه فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدرسه، یک برنامه درسی یکپارچه خواهیم داشت که از این پس آن را «برنامه درسی مدرسهای» مینامیم.
وی ادامه داد: اتفاق مهم دوم، پشتیبانی از مدرسه در اجرای برنامه درسی و رصد وضعیت آن در طول سال تحصیلی است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همچنین خاطرنشان کرد: دورههای آموزشی برای استقرار این برنامه تحولی در حال برگزاری است.
لطیفی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح فرایند شناسایی ابعاد و مؤلفههای تفصیلی هویت اسلامی-ایرانی گفت: برای شناسایی این ابعاد، یک پروژه نیازسنجی انجام شد که بیش از ۱۰۰ مطالعه، تحقیق و یا گزارش مدیریتی ناظر به نیازها، آسیبها و مشکلات تربیتی، فرهنگی و اجتماعی حال و آینده ایران بهصورت نظاممند مرور گردید.
وی ادامه داد: تحلیل اسناد بالادستی و همچنین تحلیل بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره هویت اسلامی-ایرانی و آنچه از آموزش و پرورش در این زمینه انتظار میرود، از دیگر اقدامات انجامشده در این فرایند بوده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همچنین تصریح کرد: در این زمینه، چارچوب شایستگی هفت کشور و ۱۰ سازمان، مؤسسه بینالمللی و فراملیتی بهصورت تطبیقی مطالعه شده است.
لطیفی در ادامه ارائه خود، پس از تشریح فرایند شناسایی ابعاد و مؤلفههای تفصیلی هویت اسلامی-ایرانی، به موضوع چگونگی پرورش این شایستگی در مدرسه پرداخت و گفت: ابعاد این شایستگی شامل هویت دینی - معنوی، هویت محلی - ملی - انقلابی و هویت خانوادگی - جنسیتی است.
وی این موضوع را یکی از محورهای مهم زیستبوم جدید برنامه درسی دانست و بر ضرورت توجه به چگونگی پرورش هویت اسلامی-ایرانی در محیط مدرسه تأکید کرد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات جدید رشتهها و کتابهای درسی شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش اشاره کرد و گفت: نقطه عزیمت این تغییرات، ارزشیابی برنامههای درسی موجود با توجه به تحولات بازار کار، تغییرات فناوری، ملاحظات دنیای آموزش و تکالیف اسناد و مصوبات بالادستی بوده است.
وی افزود: نتیجه این فرایند، تغییر و بهروزرسانی تعدادی از رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش و تصویب آنها در شورای عالی آموزش و پرورش بوده است.
لطیفی ادامه داد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، تعداد ۶۸ کتاب پایه دهم تغییر کرده و در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ نیز ۷۱ کتاب پایه یازدهم تغییر کرده است.