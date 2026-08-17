۱۵۳ هزار معلول در صف دریافت حق پرستاری هستند

فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار نفر براساس تأییدیه کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت، دارای معلولیت خیلی شدید و شدید در سامانه سازمان بهزیستی ثبت و تحت پوشش سازمان بوده‌اند و طبق تکلیف مقرر در قانون، مشمول دریافت کمک‌هزینه حق پرستاری هستند که قریب به ۹۲ درصد آنان در کانون خانواده نگهداری می‌شوند. ۱۶۰ هزار و ۱۰۶ نفر از این افراد از کمک‌هزینه حق پرستاری برخوردار و بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت حق پرستاری هستند. از این تعداد نیز ۱۵۳ هزار نفر درخواست دریافت کمک‌هزینه حق پرستاری را ارائه داده و به‌عنوان پشت نوبت دریافت حق پرستاری در سامانه سازمان ثبت شده‌اند.

وی افزود: به‌رغم پیگیری‌های مستمر سازمان برای پوشش افراد پشت نوبت، تا این زمان اعتبار لازم، معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ همت) مازاد بر اعتبار مصوب سال جاری، برای پوشش تمام افراد پشت نوبت تأمین نشده است. بدیهی است در صورت تخصیص اعتبار، پوشش افراد مشمول در اسرع وقت انجام خواهد شد.

عباسی در ادامه خاطرنشان کرد: نظر به سیاست‌های رفع فقر و تأمین رفاه اجتماعی در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و تأثیر بسیار بالای حق پرستاری در توانمندسازی خانواده جهت مراقبت از فرد دارای معلولیت در کانون گرم خانه، در سال جاری کمک‌هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و افراد دارای اختلال طیف اتیسم، ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است (افزایش سرانه از ۴۲ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال) و حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است (افزایش سرانه از ۴۲ میلیون ریال به ۷۵.۶ میلیون ریال) و از ابتدای سال اجرایی شده است و تا پایان سال، افزایش ۲۵ درصدی هدف کمی حق پرستاری را در دستور کار داریم.

معاون توانبخشی بهزیستی در خصوص قطع حق معیشت برخی معلولان نیز گفت: بر اساس ضوابط، قطع کمک‌هزینه معیشت ماده ۲۷ در دو صورت اتفاق می‌افتد: نخست، کاهش شدت معلولیت از خیلی شدید یا شدید به متوسط و خفیف در کمیسیون مجدد پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و دوم، کسب شغل و درآمد فرد خدمت‌گیرنده بر اساس استعلام از دستگاه‌ها. در برخی موارد، امور مالی سازمان در پرداخت متمرکز با خطای مسدودی حساب، عدم تطابق شماره حساب و شماره ملی گیرنده وجه و ... در سامانه مواجه می‌شود که موضوع به بهزیستی استان اعلام و نسبت به رفع اشکال توسط خانواده اقدام می‌شود.

عباسی در ادامه توضیح داد: رویکرد سازمان بهزیستی در بخش خدمات خانواده‌محور، تقویت نگهداری افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن در محیط خانواده و توسعه خدمات توانمندساز با فراهم کردن دسترسی به خدمات مراقبتی و توانبخشی در منزل، ارتقای سطح سلامت و رسیدن به حداکثر استقلال نسبی در عملکرد افراد و کاهش فشار بر خانواده و افزایش تاب‌آوری است.

به گفته وی، هم‌اکنون ۱۰۲ مرکز مراقبت در منزل به ۸ هزار و ۱۳۲ نفر خدمات ارائه می‌کنند و ۳۹۲ مرکز توانبخشی در منزل نیز خدمات تخصصی توانبخشی را به ۱۹ هزار و ۲۰ نفر ارائه می‌دهند و سازمان ماهانه برای دسترس‌پذیری خدمات به گروه هدف، کمک‌هزینه پرداخت می‌کند و سرانه کمک‌هزینه در این دو فعالیت نسبت به سال گذشته ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

معاون توانبخشی بهزیستی توضیح داد: در حوزه حمایت‌های مستمر و مستقیم مالی، ماهانه یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۵۰۱ نفر از افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن از کمک‌هزینه معیشت توانبخشی (مستمری) بهره‌مند هستند و ۲۴۵ هزار و ۷۸ نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک‌هزینه معیشت موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۶۰ هزار و ۱۰۶ نفر از افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت‌های خیلی شدید و شدید و چندگانه نیز از کمک‌هزینه حق پرستاری و مددکاری برخوردار هستند و سرانه حق پرستاری نسبت به سال گذشته رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی داشته است که این حمایت نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت در محیط خانواده دارد.

عباسی در پایان گفت: تا پایان سال، افزایش ۲۵ درصدی هدف کمی حق پرستاری و ۱۲ درصدی کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد را بر اساس اعتبار مصوب سال جاری در دستور کار داریم.