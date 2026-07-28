۱۴ هزار بیمار هموفیلی نشاندار شدهاند
سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پس از تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب العلاج ضمن استمرار حمایتهای گذشته، بیماران هموفیلی نشاندار شده و از مزایای صندوق نیز بهرهمند میشوند به طوری که تعداد بیماران هموفیلی که تاکنون در سامانههای سازمان بیمه سلامت نشاندار شدهاند بیش از ۱۴ هزار بیمار است.
به گزارش ایلنا از سازمان بیمه سلامت ایران، مریم آزادی درباره خدمات بیمه سلامت به بیماران هموفیلی افزود: بیماران دارای نشان هموفیلی از سالها قبل ضمن دریافت پوشش بیمه رایگان به طور ویژه از حمایت مازاد سازمانهای بیمهگر برخوردار بوده و در حال حاضر نیز همچنان برخوردار هستند.
وی ادامه داد: از جمله خدماتی که به صورت رایگان به این بیماران ارائه میشود میتوان به داروهای تخصصی مرتبط با این بیماران از جمله فاکتورهای انعقادی مانند فاکتور ۸ و ۹، خدمت تزریق فاکتور، خدمات تزریق خون و فرآوردههای خونی، هزینه انجام تزریق فسفر و ریفامپیسین داخل مفصلی، تعدادی از آزمایشهای مرتبط با بیماری و عوارض تزریق خون، تعویض مفصل بیماران هموفیلی، هزینه آزمایش ژنتیک تشخیص پیش از تولد هموفیلی، نمونه برداری از پرزهای کوریونی جفت اشاره کرد.
آزادی بیان کرد: یکی از شروط اصلی بهرهمندی از مزایای صندوق بیماران خاص و صعب العلاج این است که بیمار تحت پوشش یکی از سازمانهای بیمهگر پایه باشد و خدمات این صندوق به تمام بیمه شدگان سازمانهای بیمهگر پایه ارائه میشود.
پرداختی بیمه سلامت و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج برای بیماران هموفیلی در سال گذشته
سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سال ۱۴۰۴ برای بیماران هموفیلی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت بیش از یک و نیم همت از منابع بیمه پایه و حدود ۴۱۳ میلیارد تومان از منابع صندوق بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر سهم بیمه پایه برای مجموع بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی هزینه شده که بیشترین هزینهکرد در خصوص داروهای مرتبط با این بیماری است.
بار مراجعه بیماران هموفیلی در سال ۱۴۰۴
وی افزود: بار مراجعه این بیماران به مراکز درمانی در سال ۱۴۰۴ بابت خدمات سرپایی بیش از ۲۷ هزار بار بوده است. این بیماران برای خدماتی از جمله خدمات بستری، پاراکنیک، توانبخشی، ویزیت و خدمت پزشک، خدمات روانشناسی در صورت استفاده از نسخه نویسی الکترونیک و با مراجعه به مراکز طرف قرارداد از مزایای صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بهرهمند میشوند و پرداخت از جیب بیمار به صورت برخط کاهش مییابد.
آزادی گفت: بیماران هموفیلی که دارای نشان هستند در صورت استفاده از خدمات خارج از بستههای ابلاغی توسط وزارت بهداشت میتوانند با ارائه مدارک و مستندات به ادارات کل بیمه سلامت کشور، از محل اعتبارات تبصره ذیل ماده ۹ اساسنامه تا سقف معینی در سال، پس از بررسی و طرح در کمیتههای مربوطه بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: بیمه سلامت همواره در تلاش جهت حمایت از بیمه شدگان سازمان به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج است تا این بیماران بتوانند دسترسی عادلانه به خدمات سلامت داشته باشند.