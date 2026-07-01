خدماترسانی موکبهای بهزیستی به ۱۰۰ هزار نفر در تهران
سازمان بهزیستی از استقرار موکبهای خدمترسان، تیمهای اورژانس اجتماعی، خدمات پزشکی و روانشناسی و برنامهریزی برای اسکان جامعه هدف در تهران، قم و مشهد خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی، در آستانه برنامهریزی برای مراسم وداع، اقامه نماز، تشییع و خاکسپاری پیکر رهبر شهید انقلاب، سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که علاوه بر مشارکت در برگزاری مراسم، مأموریت ویژهای را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارائه خدمات اجتماعی و روانی بر عهده گرفته است.
مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران از صبح شنبه ۱۳ تیرماه در مصلای امام خمینی (ره) آغاز میشود و صبح یکشنبه نیز نماز بر پیکر ایشان اقامه میشود و مراسم تشییع از صبح دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران برگزار خواهد شد. پس از آن نیز آیینهای تشییع و خاکسپاری در قم، عراق و مشهد ادامه مییابد.
در همین راستا، ستاد برگزاری مراسم تشییع در سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده تا همه ظرفیتهای این سازمان برای خدمترسانی به مردم و بهویژه جامعه هدف بهزیستی به کار گرفته شود.
علیرضا انجلاسی رئیس این ستاد با اشاره به تشکیل ستاد در پی مصوبه ستاد ملی دولت، گفت: همه معاونتهای سازمان بهزیستی از اورژانس اجتماعی و مشارکتهای مردمی گرفته تا حوزه توانبخشی، روابط عمومی و سایر بخشها در اجرای این مأموریت مشارکت دارند.
وی افزود: بسیاری از مددجویان و افراد دارای معلولیت علاقهمندند در این مراسم حضور داشته باشند و به همین دلیل، برنامهریزیها بر این اساس انجام شده است که ضمن تسهیل حضور آنان، خدمات مورد نیاز نیز به صورت منظم و متناسب ارائه شود.بر اساس برنامهریزی سازمان بهزیستی، موکبهای خدمترسانی در تهران، قم و مشهد برپا خواهد شد و علاوه بر توزیع اقلام پذیرایی، خدمات مشاوره، حمایتهای روانی و اجتماعی و راهنمایی شرکتکنندگان را نیز بر عهده خواهند داشت.
همچنین تیمهای تخصصی اورژانس اجتماعی در مسیرهای برگزاری مراسم مستقر میشوند تا در صورت نیاز، خدمات فوری اجتماعی، روانی و حمایتی را به شهروندان ارائه کنند.در مصلای امام خمینی (ره) نیز خدمات ویژهای برای سالمندان، افراد دارای معلولیت و دیگر گروههای نیازمند پیشبینی شده است تا امکان حضور آنان در مراسم با سهولت بیشتری فراهم شود.
در کنار ظرفیتهای تخصصی سازمان، بهزیستی از مشارکت نیروهای داوطلب نیز بهره خواهد گرفت.
برنامههای سازمان بهزیستی برای مراسم تشییع به تهران محدود نمیشود و در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی نیز ستادهای استانی مأمور ارائه خدمات به زائران و جامعه هدف شدهاند.
به گفته انجلاسی، بر اساس برنامهریزی انجامشده در استان تهران سه موکب خدمترسان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارهکل بهزیستی شهر تهران و پارک دانشجو برپا خواهد شد. در این موکبها خدمات پزشکی، روانشناسی، اورژانس اجتماعی، پذیرایی و راهنمایی مراجعان ارائه میشود.همچنین هماهنگی برای اسکان و پذیرایی از جامعه هدف سازمان بهزیستی در سه استان انجام شده است بهگونهای که ظرفیت اسکان ۵۰۰ نفر در تهران، ۵۰۰ نفر در خراسان رضوی و ۴۰۰ نفر در قم پیشبینی شده است. سازمان بهزیستی همچنین از ظرفیت مؤسسات خیریه و مراکز همکار برای پشتیبانی از این موکبها بهره خواهد گرفت.
برآوردها نشان میدهد موکبهای سازمان بهزیستی در تهران امکان خدمترسانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر از شرکتکنندگان در مراسم را خواهند داشت.
رئیس ستاد تشییع بهزیستی بیان کرد: در استان قم نیز تمامی خوابگاهها و ساختمانهای متعلق به ادارهکل بهزیستی برای اسکان و پذیرایی از مهمانان مراسم آماده شده است.بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، دو موکب در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید در بلوار پیامبر اعظم(ص) برپا میشود و علاوه بر آن، تمامی ناوگان خودرویی بهزیستی قم برای جابهجایی زائران و جامعه هدف در حالت آمادهباش قرار دارد.
همچنین خودروها و تیمهای اورژانس اجتماعی نیز در طول مراسم در نقاط پیشبینیشده مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز، خدمات فوری روانی، اجتماعی و حمایتی به شرکتکنندگان ارائه کنند.
در استان خراسان رضوی نیز در نخستین گام، اسکان مددجویان تحت پوشش بهزیستی که قرار است در مراسم حضور یابند، برنامهریزی شده و اطلاعات و نیازهای آنان پس از احصا در اختیار فرمانداری قرار گرفته است.گروه دوم، کارکنان سازمان بهزیستی از سراسر استان خراسان رضوی هستند که برای حضور در مراسم اعزام میشوند و محل اسکان آنان به طور کامل از سوی ادارهکل بهزیستی استان پیشبینی و تأمین شده است.
همچنین اداره کل بهزیستی خراسان رضوی اعلام کرده است که برای همکاری در اسکان زائران اعزامی سایر استانها در صورت هماهنگی با سازمان بهزیستی کشور و با توجه به ظرفیتهای موجود، تلاش شده است بخشی از نیاز اسکان جامعه هدف و زائران ورودی به مشهد نیز تحت پوشش قرار بگیرند.
سید محمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی نیز از آغاز ثبتنام داوطلبان برای همکاری در این مراسم خبر داد و گفت: علاقهمندان میتوانند در پنج حوزه شامل خدمت در موکبها، خدمات پزشکی و پیراپزشکی، خدمترسانی به سالمندان و افراد دارای معلولیت، ارائه مشاورههای روانشناختی و مشارکت در تأمین و توزیع اقلام پذیرایی فعالیت کنند.
به گفته وی، خدمات داوطلبان در سه شهر تهران، قم و مشهد ارائه خواهد شد و متقاضیان میتوانند تا روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه از طریق سامانه پیشبینیشده ثبتنام کنند.