در نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شد
مدارس حق دریافت وجه اجباری درثبت نام ندارند
وزیر آموزشوپرورش تاکید کرد: مشارکت مردم در مدرسه باید کاملاً داوطلبانه باشد و هیچ مدرسهای حق ندارد هنگام ثبتنام از خانوادهها وجهی مطالبه کند.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در نشست صمیمی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با قدردانی از نگاه نقادانه نمایندگان، اظهار کرد: نگاه اعضای کمیسیون را محبت و دلسوزی در حق آموزشوپرورش میدانیم و معتقدیم این تعامل و همفکری میتواند مسیر حل مسائل و مشکلات این دستگاه بزرگ را هموارتر کند.
وی با اشاره به شرایطی که این وزارتخانه در آغاز فعالیت دولت با آن مواجه بوده است، گفت: آموزشوپرورش با مجموعهای از مشکلات مزمن و انباشته تحویل گرفته شد؛ از کمبود معلم و افت کیفیت آموزشی گرفته تا چالشهای مربوط به آزمونهای استخدامی و کیفیتبخشی که نیازمند بازنگری و اصلاح بود.
وزیر آموزشوپرورش افزود: در همین راستا، ساماندهی آزمونهای استخدامی آموزگاران، دبیران و آزمون کیفیتبخشی در دستور کار قرار گرفت و همچنین وضعیت ۲۶ هزار نفر از افراد دارای پرونده رد گزینشی تعیین تکلیف شد. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مطالبات و بدهیهای باقیمانده از سالهای گذشته نیز پرداخت و تعیین تکلیف شد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه منابع انسانی، اظهار کرد: برای نخستینبار، پرداخت حقوق نیروهای حقالتدریس بهصورت منظم و ماهانه انجام میشود.
وی حل مسائل نیروی انسانی را از مهمترین اولویتهای وزارت آموزشوپرورش عنوان کرد و گفت: سرانه آموزشوپرورش از سال ۱۴۰۱ تاکنون چندین برابر افزایش یافته و امسال به ۲۶ همت رسیده است که بخش مهمی از آن برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی هزینه خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر سیاست کاهش تنوع مدارس، تصریح کرد: یکی از برنامههای جدی وزارتخانه، حرکت به سمت ساماندهی الگوی مدارس است. همچنین معتقدیم مشارکت مردم در مدرسه باید کاملاً داوطلبانه باشد و هیچ مدرسهای حق ندارد هنگام ثبتنام از خانوادهها وجهی مطالبه کند؛ خانوادهها تنها در صورت تمایل میتوانند در قالب مشارکتهای مردمی به مدارس کمک کنند.
کاظمی از استخدام سرایداران مدارس پس از حدود دو دهه خبر داد و گفت: این اقدام یکی از مطالبات دیرینه آموزشوپرورش بود که در این دوره محقق شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رفاه فرهنگیان، افزود: تلاش کردیم خدمات رفاهی معلمان را توسعه دهیم. در شرایط جنگ نیز با وجود محدودیتهای مالی، اعتبارات لازم برای بهرهمندی همه فرهنگیان از خدمات رفاهی تأمین شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز اعتبارات رفاهی خارج از منابع معمول تأمین و پرداخت شد و برای سال ۱۴۰۴ نیز ردیف بودجه مستقلی در این بخش پیشبینی شده که اکنون اعتبار آن به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وزیر آموزشوپرورش با قدردانی از نقش خیران مدرسهساز، گفت: خیران در سال گذشته حدود ۲۸.۵ همت در اجرای پروژههای آموزشی مشارکت کردند. این در حالیست که با وجود تخصیص کامل اعتبارات، تنها حدود ۴۰ درصد بودجه عمرانی بهصورت نقدی در اختیار وزارتخانه قرار گرفت و پروژهها با اتکا به همراهی خیران و مدیریت منابع پیش رفت.
کاظمی در پایان با استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان وزارت آموزشوپرورش و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اظهار کرد: از این پیشنهاد استقبال میکنیم و متناسب با موضوعات، معاونان و مدیران مربوطه در جلسات این کمیته حضور خواهند یافت تا ضمن پاسخگویی، از ظرفیت کارشناسی و پیشنهادهای نمایندگان برای حل مسائل آموزشوپرورش بهرهمند شویم.
حمیدرضا خانمحمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این نشست اظهار کرد: نخستین مکانی که در جریان حملات دشمن مورد اصابت قرار گرفت، مدرسه بود و در شهرستان میناب نیز دو مدرسه، دچار آسیب شدند.
وی با اشاره به ارزیابی خسارتهای واردشده به فضاهای آموزشی، گفت: در جریان این جنگ، ۱۵۰۷ مدرسه و فضای آموزشی آسیب دیدند که از این تعداد، ۱۲۸۸ مدرسه دچار خسارتهای جزئی شدند و ۱۶ مدرسه نیز به دلیل شدت آسیب، نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: عملیات بازسازی و بهسازی مدارس با رویکرد مردمیسازی و در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی آغاز شده است. در همین راستا، «پویش مدرسه میناب» راهاندازی شد تا از ظرفیت گروههای مردمی، خیران و نهادهای مختلف برای آواربرداری، بهسازی و بازسازی مدارس استفاده شود.
خانمحمدی با بیان اینکه روند بازگرداندن مدارس به چرخه آموزش با سرعت در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون ۱۱۹۵ مدرسه آماده بهرهبرداری شده و فعالیت آموزشی در آنها از سر گرفته شده است.
وی برآورد اولیه خسارتهای واردشده به زیرساختهای آموزشی را حدود ۳.۷ همت اعلام کرد و گفت: علاوه بر مدارس، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی نیز از این حملات آسیب دیدند؛ بهگونهای که هشت پردیس دانشگاه فرهنگیان تحت تأثیر جنگ قرار گرفت و حدود ۱۱۳ میلیارد تومان خسارت به این دانشگاه وارد شد. همچنین میزان خسارت وارده به دانشگاه شهید رجایی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به تأمین منابع مالی بازسازی مدارس، گفت: در شرایط فعلی، اتکای اصلی ما برای تأمین منابع، مشارکت خیران مدرسهساز است. در همین راستا، ساخت ۱۶۸ مدرسه در نقاط مختلف کشور به نام دانشآموزان شهید میناب در دستور کار قرار گرفته است.