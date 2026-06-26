حفاظت از زیستگاههای دریایی با پایش هوشمند
مدیرکل دفتر زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از روشهای نوین علمی، توسعه سامانههای پایش هوشمندرا از مهمترین راهکارهای حفاظت از زیست بومهای دریایی بیان کرد.
به گزارش ایلنا، شهرام فداکار با تأکید بر ضرورت احیای زیستگاههای آسیبدیده زیستبومهای دریایی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر گفت: طی سالهای اخیر با فشارهایی همچون توسعه بیضابطه سواحل، آلودگیهای نفتی و صنعتی، صید بیرویه و پیامدهای تغییرات اقلیمی روبهرو شدهاند و برای حفاظت از این پهنههای آبی باید رویکردهای علمی و فناورانه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه احیای زیستگاههای آسیبدیده باید با بهرهگیری از آخرین روشهای علمی انجام شود، افزود: تجربههای موفق داخلی نشان داده است که اجرای برنامههای احیایی مبتنی بر دانش روز، میتواند در بازسازی زیستگاههای دریایی و افزایش تابآوری زیست بوم ها مؤثر باشد.
مدیرکل دفتر زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: اگرچه بخشی از صنایع و مجموعهها از سامانههای پایش استفاده میکنند، اما با توجه به افزایش فعالیتهای صنعتی و فشارهای زیستمحیطی، توسعه این سامانهها و پوشش کامل مناطق حساس و صنعتی ضروری است.
فداکار تأکید کرد: در خلیج فارس، کنترل توسعههای جدید و ارتقای استانداردهای زیستمحیطی صنایع باید در اولویت قرار گیرد و صنایع موظف هستند با استفاده از فناوریهای روز، میزان آلایندههای ورودی به محیط زیست را کاهش دهند.
وی درباره دریای عمان نیز گفت: این پهنه آبی هنوز فرصت مناسبی برای اصلاح مسیر توسعه دارد و بازنگری در طرحهای توسعهای سواحل مکران با در نظر گرفتن ظرفیتهای محیطی و ملاحظات اقلیمی، از تکرار آسیبهای زیستمحیطی جلوگیری خواهد کرد.
مدیرکل دفتر زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش تراز آب، تصرف سواحل و آلودگی رودخانههای منتهی به دریای خزر را از مهمترین چالشهای این پهنه آبی برشمرد و افزود: حفاظت مؤثر از زیستبومهای دریایی نیازمند بهرهگیری همزمان از دانش روز، فناوریهای نوین پایش و برنامههای علمی احیای زیستگاههای آسیبدیده است.
فداکار با اشاره به وضعیت گونههای ارزشمند دریایی از جمله لاکپشتهای دریایی، جنگلهای مانگرو و پستانداران دریایی گفت: برای حفاظت از گونههای در معرض خطر، برنامههای ملی مشخصی تدوین شده است. در مورد لاکپشتهای دریایی و سایر گونههای ارزشمند، برنامههای اقدام ملی در حال اجراست و بخشی از اقدامات نیز در سطح منطقهای و از طریق همکاریهای بینالمللی دنبال میشود.
وی وی افزود: برای برخی گونهها مطالعات تخصصی در حال انجام است و پیشبینی میشود تا پایان سال بخش مهمی از اقدامات اجرایی پیشبینی شده به سرانجام برسد.