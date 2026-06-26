به گزارش ایلنا، شهرام فداکار با تأکید بر ضرورت احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده زیست‌بوم‌های دریایی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر گفت: طی سال‌های اخیر با فشار‌هایی همچون توسعه بی‌ضابطه سواحل، آلودگی‌های نفتی و صنعتی، صید بی‌رویه و پیامد‌های تغییرات اقلیمی روبه‌رو شده‌اند و برای حفاظت از این پهنه‌های آبی باید رویکرد‌های علمی و فناورانه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده باید با بهره‌گیری از آخرین روش‌های علمی انجام شود، افزود: تجربه‌های موفق داخلی نشان داده است که اجرای برنامه‌های احیایی مبتنی بر دانش روز، می‌تواند در بازسازی زیستگاه‌های دریایی و افزایش تاب‌آوری زیست بوم ها مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: اگرچه بخشی از صنایع و مجموعه‌ها از سامانه‌های پایش استفاده می‌کنند، اما با توجه به افزایش فعالیت‌های صنعتی و فشار‌های زیست‌محیطی، توسعه این سامانه‌ها و پوشش کامل مناطق حساس و صنعتی ضروری است.

فداکار تأکید کرد: در خلیج فارس، کنترل توسعه‌های جدید و ارتقای استاندارد‌های زیست‌محیطی صنایع باید در اولویت قرار گیرد و صنایع موظف هستند با استفاده از فناوری‌های روز، میزان آلاینده‌های ورودی به محیط زیست را کاهش دهند.

وی درباره دریای عمان نیز گفت: این پهنه آبی هنوز فرصت مناسبی برای اصلاح مسیر توسعه دارد و بازنگری در طرح‌های توسعه‌ای سواحل مکران با در نظر گرفتن ظرفیت‌های محیطی و ملاحظات اقلیمی، از تکرار آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری خواهد کرد.

مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش تراز آب، تصرف سواحل و آلودگی رودخانه‌های منتهی به دریای خزر را از مهم‌ترین چالش‌های این پهنه آبی برشمرد و افزود: حفاظت مؤثر از زیست‌بوم‌های دریایی نیازمند بهره‌گیری همزمان از دانش روز، فناوری‌های نوین پایش و برنامه‌های علمی احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده است.



فداکار با اشاره به وضعیت گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی، جنگل‌های مانگرو و پستانداران دریایی گفت: برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، برنامه‌های ملی مشخصی تدوین شده است. در مورد لاک‌پشت‌های دریایی و سایر گونه‌های ارزشمند، برنامه‌های اقدام ملی در حال اجراست و بخشی از اقدامات نیز در سطح منطقه‌ای و از طریق همکاری‌های بین‌المللی دنبال می‌شود.

وی وی افزود: برای برخی گونه‌ها مطالعات تخصصی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بخش مهمی از اقدامات اجرایی پیش‌بینی شده به سرانجام برسد.

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