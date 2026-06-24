رشد جمعیت فلامینگوها در تالاب شادگان
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از سرشماری حدود ۳۶ هزار جوجه فلامینگوی بزرگ در تالاب بینالمللی شادگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد اشرفی با اعلام این خبر گفت: نتایج پایشهای پایان بهار ۱۴۰۵ نشاندهنده تداوم روند افزایشی جوجهآوری این گونه ارزشمند در بزرگترین زیستگاه تولیدمثل فلامینگوهای استان است.
وی افزود: تالاب بینالمللی شادگان دارای ۶ کلونی فعال جوجهآوری فلامینگوی بزرگ است که همهساله بهصورت مستمر مورد پایش، سرشماری و حفاظت قرار میگیرند.
محمدجواد اشرفی گفت: مناطق استقرار این کلونیها به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و سختگذر بودن، در مراحل تخمگذاری، جوجهآوری و حلقهگذاری جوجهها بهطور دقیق توسط کارشناسان محیط زیست پایش میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آمارهای ثبتشده گفت: در پایش سال گذشته حدود ۳۵ هزار جوجه فلامینگو در تالاب شادگان سرشماری شده بود و امسال این رقم به حدود ۳۶ هزار جوجه رسیده که نشاندهنده افزایش جمعیت این گونه است.
اشرفی همچنین خاطرنشان کرد: در سرشماری زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی نیز حدود ۷ هزار و ۵۰۰ فلامینگوی بالغ در زیستگاههای استان خوزستان ثبت شده است.
وی تالاب شادگان را مهمترین زیستگاه تولیدمثل فلامینگوها در خوزستان دانست و افزود: این پرندگان از مناطقی همچون اروپای شرقی، اروپای جنوبی و جنوب آفریقا به استان مهاجرت میکنند.
اشرفی با اشاره به ثبت مشاهدات کمنظیر در سالهای اخیر گفت: مشاهده یک فلامینگوی حلقهگذاریشده از ایتالیا و دو فلامینگوی کوچک کمیاب از سوئد از جمله رکوردهای ارزشمند ثبتشده در این تالاب است.