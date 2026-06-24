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رشد جمعیت فلامینگوها در تالاب شادگان

رشد جمعیت فلامینگوها در تالاب شادگان
کد خبر : 1803915
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مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از سرشماری حدود ۳۶ هزار جوجه فلامینگوی بزرگ در تالاب بین‌المللی شادگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد اشرفی با اعلام این خبر گفت: نتایج پایش‌های پایان بهار ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی جوجه‌آوری این گونه ارزشمند در بزرگ‌ترین زیستگاه تولیدمثل فلامینگوهای استان است. 

وی افزود: تالاب بین‌المللی شادگان دارای ۶ کلونی فعال جوجه‌آوری فلامینگوی بزرگ است که همه‌ساله به‌صورت مستمر مورد پایش، سرشماری و حفاظت قرار می‌گیرند. 

محمدجواد اشرفی گفت: مناطق استقرار این کلونی‌ها به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و سخت‌گذر بودن، در مراحل تخم‌گذاری، جوجه‌آوری و حلقه‌گذاری جوجه‌ها به‌طور دقیق توسط کارشناسان محیط زیست پایش می‌شوند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آمارهای ثبت‌شده گفت: در پایش سال گذشته حدود ۳۵ هزار جوجه فلامینگو در تالاب شادگان سرشماری شده بود و امسال این رقم به حدود ۳۶ هزار جوجه رسیده که نشان‌دهنده افزایش جمعیت این گونه است. 

اشرفی همچنین خاطرنشان کرد: در سرشماری زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی نیز حدود ۷ هزار و ۵۰۰ فلامینگوی بالغ در زیستگاه‌های استان خوزستان ثبت شده است. 

وی تالاب شادگان را مهم‌ترین زیستگاه تولیدمثل فلامینگوها در خوزستان دانست و افزود: این پرندگان از مناطقی همچون اروپای شرقی، اروپای جنوبی و جنوب آفریقا به استان مهاجرت می‌کنند. 

اشرفی با اشاره به ثبت مشاهدات کم‌نظیر در سال‌های اخیر گفت: مشاهده یک فلامینگوی حلقه‌گذاری‌شده از ایتالیا و دو فلامینگوی کوچک کمیاب از سوئد از جمله رکوردهای ارزشمند ثبت‌شده در این تالاب است.

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