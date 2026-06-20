تنها دو محله در تهران فاقد بوستان هستند
بوستان باغ ایرانی «مینوی بهشت» در قالب دویست و بیست و یکمین پویش امید و افتخار به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا از شهر، آیین افتتاحیه بوستان باغ ایرانی «مینوی بهشت» در قالب دویست و بیست و یکمین پویش امید و افتخار امروز ـ شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵- با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری ومحیطزیست شهرداری تهران، عباسعلینوبخت مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران و مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
عباسعلی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در این مراسم با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت شهری نسبت به مقوله فضای سبز، گفت: فضای سبز صرفاً یک عنصر تزئینی یا خدماتی نیست، بلکه ریه تنفسی شهر، یک زیرساخت پایدار و حصاری در برابر تلاطمها و تهدیدهای اقلیمی به شمار میرود.
وی اظهارکرد: طی ۲۷۷ روزی که توفیق خدمت در این مجموعه را داشتهام، تلاش کردهایم با نگاهی متفاوت به مقوله فضای سبز در کلانشهر تهران بنگریم. بر همین اساس، سه راهبرد «توسعه هوشمند»، «صیانت علمی» و «عدالت در توزیع» به عنوان محورهای اصلی فعالیت سازمان در سال گذشته تعریف و دنبال شد.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران افزود: مأموریت این سازمان صرفاً کاشت درخت نیست بلکه هدف، طراحی و مهندسی یک اکوسیستم پایدار برای نسلهای آینده است. در همین راستا، اقدامات متعددی از جمله بازپیرایی و توسعه جنگلهای پیرامونی تهران، احداث بوستانهای محلی و منطقهای، استقرار سامانههای هوشمند مدیریت منابع آب، استفاده حداکثری از پساب برای آبیاری فضای سبز و کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.
نوبخت با اشاره به برخی اقدامات اجرایی سازمان تصریح کرد: آغاز برداشت احجام فضای سبز با هدف افزایش شفافیت در قراردادهای نگهداشت و همچنین نهضت خرید و تملک اراضی برای تبدیل آنها به فضای سبز، از دیگر برنامههایی است که وارد مرحله عملیاتی شده است.
افزایش ۹ هکتاری عرصه فضای سبز از طریق خرید و تملک در دوره ششم مدیریت شهری
وی با بیان اینکه در دوره ششم مدیریت شهری حدود ۹ هکتار عرصه از طریق خرید و تملک به فضای سبز شهر افزوده شده است، خاطرنشان کرد: از این میزان، حدود ۳ هکتار معادل ۳۵ درصد تنها در سال گذشته محقق شده که نشاندهنده شتابگیری این روند است.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه فضای سبز در سطح شهر گفت: مناطق ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ تهران از جمله مناطق کمبرخوردار از نظر سرانه فضای سبز هستند و تلاش داریم با همکاری مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر تهران و همراهی شهروندان، زمینه ایجاد یک اکوسیستم پایدار و متناسب با شرایط اقلیمی را در این مناطق فراهم کنیم.
وی همچنین از تشکیل کمیته فنی تخصصی در سازمان بوستانها خبر داد و افزود: در این کمیته از ظرفیت استادان دانشگاههای مرتبط، متخصصان مؤسسه تحقیقات آب و خاک، کارشناسان باتجربه و بازنشسته سازمان منابع طبیعی و سایر صاحبنظران این حوزه استفاده میشود تا با بهرهگیری از دانش علمی و تجربی، زمینه توسعه پایدار فضای سبز در تهران فراهم شود.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه درختکاری اظهار کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا به توصیهها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تداوم نهضت درختکاری لبیک بگوییم و این حرکت را تا پایان فصل بهار ادامه دهیم.
کاشت چهار اصله درخت به یاد شهدای کشور
وی با اشاره به کاشت چهار اصله درخت به یاد شهدای کشور گفت: در این مراسم، چهار اصله درخت بلوط به یاد شهید عزیز، «عظیم دوستیفرد» و سایر شهدای گرانقدر کشور غرس خواهد شد. انتخاب درخت بلوط نیز به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد آن صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران افزود: بلوط نماد استقامت، ماندگاری و پایداری است؛ همانگونه که ملت ایران در برابر سختیها و دشمنیها ایستادگی کرده است. این درخت هرچه بیشتر در معرض آسیب و فشار قرار گیرد، ریشهها و شاخههای مستحکمتری پیدا میکند و از این منظر، نمادی شایسته برای یادبود شهدا و تجلیل از روحیه مقاومت ملت ایران به شمار میرود.
تنها دو محله در تهران فاقد بوستان هستند
مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید عظیم دوستی، گفت: جا دارد از خانواده این شهید عزیز و همچنین تلاشهای ارزشمند وی در حوزه نگهداشت و توسعه فضای سبز یاد و قدردانی کنیم.
پیرهادی همچنین با قدردانی از مدیران شهری و عوامل اجرایی پروژه اظهارکرد: حدود یک سال و نیم پیش از این محل بازدید داشتیم و در آن زمان این محدوده بهعنوان یک زمین بیدفاع شهری شناخته میشد. امروز با تلاش شهرداری منطقه، معاونت خدمات شهری و سازمان بوستانها، این مجموعه به بهرهبرداری رسیده و به یک بوستان ایرانی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مساحت این بوستان بیش از ۱۱ هزار مترمربع است، افزود: در دوره ششم مدیریت شهری تاکنون حدود ۱۳۶ بوستان در سطح شهر تهران احداث شده است که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق و محلات کمبرخوردار قرار دارند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی فضاسازیها علیه اقدامات مدیریت شهری گفت: ممکن است افرادی تمایلی به شنیدن و انتشار اخبار خوب نداشته باشند و تلاش کنند دستاوردهای مدیریت شهری را زیر سؤال ببرند اما مردم بهترین قضاوتکنندگان هستند. شهروندان به خوبی میدانند این اراضی پیش از اجرای پروژهها چه وضعیتی داشته و امروز به چه فضاهای ارزشمند و قابل استفادهای تبدیل شدهاند.
وی تأکید کرد: تمامی بوستانهایی که در این دوره مدیریت شهری از طریق خرید و تملک اراضی ایجاد شدهاند، بر اساس مطالعات کارشناسی، ضوابط قانونی و با نظارت دقیق کمیتههای تخصصی انتخاب شدهاند. در این فرآیند نمایندگان شورای شهر، شهرداری تهران و سازمان بوستانها حضور داشته و بر روند تملک و اجرای پروژهها نظارت مستمر داشتهاند.
پیرهادی با اشاره به تمرکز مدیریت شهری بر مناطق کمبرخوردار گفت: عمده بوستانهای احداثشده در محلاتی ایجاد شدهاند که با کمبود سرانه فضای سبز مواجه بودند. امروز تنها دو محله در تهران فاقد بوستان هستند که یکی از آنها محله نبیاکرم است و امیدواریم با اقدامات در دست اجرا، این کمبود نیز برطرف شود تا هیچ محلهای در شهر تهران فاقد بوستان نباشد.
وی یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی دوره ششم مدیریت شهری را تدوین طرح جامع فضای سبز شهر تهران دانست و افزود: برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری تهران، طرح جامع فضای سبز تدوین شده و آماده بررسی و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران است. این در حالی است که شهری با این وسعت و جمعیت تاکنون فاقد چنین سند راهبردی بوده است.
طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران؛ در مرحله تصویب
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آماده شدن طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران گفت: این طرح نیز از جمله اقدامات مهم و زیربنایی این دوره مدیریت شهری است که بهزودی مراحل تصویب خود را طی خواهد کرد.
پیرهادی با اشاره به بحران کمآبی و ضرورت تأمین منابع پایدار برای آبیاری فضای سبز تصریح کرد: اگر از سال ۱۴۰۰ و با دستور شهردار تهران، برنامه انتقال پساب و استفاده از منابع آب جایگزین برای آبیاری فضای سبز در دستور کار قرار نمیگرفت، امروز بخش قابل توجهی از فضای سبز شهر تهران با آسیبهای جدی مواجه شده بود.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات انجامشده در زمینه انتقال پساب، تأمین آب خام و کاهش وابستگی فضای سبز به منابع آب شرب، از مهمترین پروژههای راهبردی مدیریت شهری در سالهای اخیر بوده که نقش مؤثری در حفظ و پایداری فضای سبز پایتخت ایفا کرده است.
پیرهادی در ادامه با اشاره به اقدامات زیرساختی مدیریت شهری در حوزه فضای سبز گفت: در قالب طرح جامع فضای سبز شهر تهران، برای تمامی بوستانهای پایتخت بهصورت دقیق مشخص شده است که هر بوستان چه میزان فضای سبز دارد، چه میزان آب نیاز دارد، منابع تأمین این آب کجاست، خطوط انتقال به چه شکل باید اجرا شود و سامانههای هوشمند آبیاری چگونه باید طراحی شوند تا با حداقل مصرف آب، حداکثر بهرهوری حاصل شود.
وی افزود: این اقدامات از جنس کارهای راهبردی و زیربنایی است. مدیریت شهری صرفاً به کاشت نمادین درخت یا اجرای پروژههای مقطعی اکتفا نکرده بلکه با احداث مخازن، اجرای خطوط انتقال آب، توسعه شبکه استفاده از پساب و هوشمندسازی سامانههای آبیاری، زیرساختهای پایداری را برای آینده فضای سبز تهران فراهم کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ارزش این اقدامات زمانی مشخص میشود که بدانیم در شرایط کمآبی، بدون وجود چنین زیرساختهایی امکان حفظ فضای سبز شهر وجود نداشت. در این دوره مدیریت شهری، نگاه راهبردی جایگزین اقدامات مقطعی شده و همین مسئله از مهمترین دستاوردهای حوزه فضای سبز به شمار میرود.
وی با قدردانی از شهردار تهران و مدیران حوزه خدمات شهری و فضای سبز گفت: از تلاشهای علیرضا زاکانی شهردار تهران، مدیران پیشین و فعلی سازمان بوستانها از جمله مختاری، نوبخت و تمامی همکارانی که در به ثمر رسیدن این برنامهها نقش داشتهاند، قدردانی میکنم. مجموعهای از اقدامات ارزشمند در حال انجام است که آثار آن در سالهای آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.
شناسایی و ساماندهی درختان ارزشمند شهر تهران
پیرهادی یکی دیگر از اقدامات مهم این دوره را شناسایی و ساماندهی درختان ارزشمند شهر تهران دانست و اظهار کرد: برای نخستین بار، درختان ارزشمند تهران دارای سامانه شناسایی و پایش شدند و مقرر شد نگهداری ویژه این درختان در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار درخت ارزشمند در سطح شهر تهران شناسایی شده است، افزود: برای این درختان پروندههای تخصصی نگهداری تهیه شده و اطلاعات مربوط به ویژگیها، موقعیت و وضعیت آنها ثبت شده است. این اقدام در هیچیک از دورههای گذشته مدیریت شهری سابقه نداشته و گامی مهم در حفاظت از میراث طبیعی پایتخت محسوب میشود.
ترویج ساختمانهای سبز؛ رویکرد نوین مدیریت شهری
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه به اجرای سیاستهای ساختمان سبز اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای نوین مدیریت شهری، ترویج ساختمانهای سبز است؛ موضوعی که سالها در کشورهای پیشرفته مورد توجه بوده و اکنون در تهران نیز مشوقهای ویژهای برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: براساس سیاستهای ابلاغی، سازندگانی که ضوابط ساختمان سبز را رعایت کنند، تا ۳۰ درصد مشمول بخشودگیهای تشویقی خواهند شد. یکی از مهمترین ویژگیهای ساختمانهای سبز، استفاده از آبهای بازیافتی و آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز است تا مصرف آب شرب به حداقل برسد.
پیرهادی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب مواجه است، استفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز رویکردی قابل دفاع نیست و باید به سمت بهرهگیری حداکثری از منابع جایگزین حرکت کنیم.
وی با تقدیر از کارکنان شهرداری تهران اظهار کرد: در مقاطع مختلف و شرایط دشوار، بهویژه در دوره جنگ ۱۲ روزه و سایر بحرانها، کارکنان شهرداری تهران با روحیهای جهادی و شبانهروزی اجازه ندادند کوچکترین خللی در خدماترسانی به شهروندان ایجاد شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: نگهداشت فضای سبز، خدمات شهری و مدیریت پایتخت در شرایط سخت، مورد توجه بسیاری از رسانهها و ناظران قرار گرفت و این موفقیت حاصل تلاش، تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان شهرداری تهران است که با اهتمام ویژه، پویایی و سرزندگی شهر را حفظ کردهاند.
داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی مدیریت شهری ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، اظهار کرد: ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران محور اصلی برنامههای مدیریت شهری است و برای تحقق این هدف دهها اقدام و پروژه در بخشهای مختلف طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به برنامههای شهرداری در حوزه فضای سبز افزود: در حوزه فضای سبز، هم توسعه کمی مدنظر ماست و هم نگهداشت بهتر آنچه تاکنون در شهر ایجاد شده است. تلاش داریم ضمن افزایش سرانه فضای سبز، کیفیت نگهداری و بهرهبرداری از فضاهای موجود را نیز ارتقا دهیم.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، استفاده از پساب را یکی از پروژههای مهم و راهبردی این حوزه دانست و گفت: بحث استفاده از پساب یکی از پروژههای جدی شهرداری تهران است که با همکاری دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است تا بتوانیم به شرایطی پایدار در تأمین منابع آبی مورد نیاز فضای سبز شهر دست پیدا کنیم.
گودرزی با اشاره به ویژگیهای پروژه افتتاحشده خاطرنشان کرد: باغ ایرانی بهشت در سبک خود پروژهای خاص و متفاوت محسوب میشود و تلاش کردیم در طراحی آن، شکل و شمایل باغهای اصیل ایرانی و هویت معماری سنتی کشورمان حفظ شود تا شهروندان بتوانند از فضایی متناسب با فرهنگ و پیشینه ایرانی بهرهمند شوند.
وی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت قریب به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و اجرای آن حدود یک سال و نیم به طول انجامیده است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران همچنین از تداوم توسعه فضاهای سبز شهری خبر داد و گفت: از این دست پروژهها و افتتاحیهها در ماههای آینده نیز خواهیم داشت و تا پایان تابستان چندین بوستان جدید به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین بوستانهایی با وسعتهای بزرگتر به مجموعه فضاهای سبز پایتخت اضافه خواهد شد که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.
گودرزی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مجموعه مدیریت شهری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و دستگاههای همکار در اجرای این پروژهها، بر تداوم روند توسعه فضاهای سبز و خدماترسانی مطلوب به شهروندان تأکید کرد.
به گزارش شهر معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در جمع اصحاب رسانه و در حاشیه افتتاح باغ ایرانی «بهشت» اظهار کرد: این محدوده پیش از این به عنوان فضای ذخیره سبز مورد استفاده قرار میگرفت اما با توجه به ظرفیتها و شرایط موجود، تصمیم گرفته شد با طراحی مبتنی بر الگوی اصیل باغ ایرانی به فضایی عمومی و قابل استفاده برای شهروندان تبدیل شود.
وی افزود: نام باغ ایرانی بهشت نیز با همین رویکرد انتخاب شد تا ضمن حفظ هویت ایرانی، فضایی مناسب برای حضور و بهرهمندی شهروندان فراهم شود و به افزایش سرانه فضای سبز پایتخت کمک کند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با تأکید بر سیاست توسعه متوازن خدمات شهری در تمامی محلات شهر گفت: تلاش ما این است که در هر نقطهای از شهر که ظرفیت و امکان وجود دارد و با همراهی مردم و دستگاههای مسئول، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهیم. توسعه بوستانها، میادین میوه و ترهبار و سایر مجموعههای خدماتی در همین راستا دنبال میشود.
گودرزی ادامه داد: هدف اصلی مدیریت شهری توسعه خدمات و ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش نشاط اجتماعی و رفاه شهروندان است. در کنار توسعه فضاهای سبز، موضوع نگهداشت و ارتقای کیفیت بوستانها و فضاهای موجود نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد تا محیطهای شهری از پویایی و سرزندگی بیشتری برخوردار شوند.
وی با اشاره به زمان بهرهبرداری از این پروژه اظهار کرد: تلاش کردیم پیش از پایان فصل بهار این بوستان را آماده و به مردم تهران تقدیم کنیم تا به عنوان یک خبر خوب و یک اقدام مؤثر در حوزه فضای سبز در اختیار شهروندان قرار گیرد و مردم بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران همچنین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه توسعه فضای سبز و درختکاری گفت: توسعه پوشش گیاهی و کاشت درخت از برنامههای جدی مدیریت شهری است.
گودرزی از تداوم افتتاح پروژههای فضای سبز در پایتخت خبر داد و افزود: تا پایان شهریورماه چندین بوستان جدید به مجموعه فضاهای سبز شهر تهران اضافه خواهد شد و روند توسعه زیرساختهای تفریحی و محیطی پایتخت ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره روند اجرای پویش «کاشت یک میلیارد درخت» نیز گفت: این پویش یک برنامه ملی و حاصل همکاری سازمان منابع طبیعی، شهرداریها، صدا و سیما و سایر دستگاههای مسئول است که از چند سال گذشته آغاز شده است.
گودرزی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در سال گذشته با مشارکت شهروندان، حجم قابل توجهی از نهالهای میوه را در آستانه نوروز و روز طبیعت از طریق میادین و مراکز مختلف و همچنین برخی مساجد میان مردم توزیع کرد و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برنامهریزیهای لازم انجام شده تا در فصل زمستان، همانند سال گذشته، طرحهای گسترده درختکاری در سطح شهر، حاشیه بزرگراهها و محورهای اصلی اجرا شود. همچنین در کمربند سبز تهران، در کنار توسعه انجامشده در سالهای گذشته، برنامه بازپیرایی و ارتقای کیفیت نگهداشت در دستور کار قرار دارد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تأکید کرد: همچنان ظرفیتهای فراوانی برای توسعه فضای سبز در داخل شهر وجود دارد و برنامههای متعددی برای احداث بوستانهای جدید، ساماندهی حاشیه بزرگراهها، توسعه فضای سبز معابر و ارتقای کیفیت محیط شهری تدوین شده است که به تدریج اجرایی خواهد شد.