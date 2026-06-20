به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمد صائبی سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی این سازمان تصریح کرد: هدف ما شناسایی و سازماندهی افراد دغدغه‌مند برای استفاده از سرمایه اجتماعی در مدیریت شهری است. در واقع این رویکرد مردمی، در راستای تقویت حلقه‌های میانی و حل مسائل اجتماعی طراحی شده و باور داریم تغییرات ماندگار از دل محلات و با مشارکت مستقیم شهروندان شکل می‌گیرد.

وی به منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی اشاره کرد و افزود: علاقه‌مندان پس از ثبت‌نام، احراز هویت و گذراندن دوره‌های آموزشی، با دریافت احکام و اعتبارنامه‌های رسمی، در قالب گروه‌های محله‌محور به‌عنوان «سفیران محلی مدیریت پسماند» فعالیت خواهند کرد. این اعضا مسئولیت آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، ترویج تفکیک از مبدأ، حفظ ارزش پسماندهای خشک و توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی را در سطح محلات بر عهده خواهند داشت.

گفتنی است؛ شهروندان علاقه‌مند می‌توانند برای اطلاع از شرایط تشکیل گروه و نحوه ثبت‌نام، عدد «۵» را به شماره ۵۰۰۰۴۰۶۵۰۰۰۸۶۵ ارسال کرده و یا در فضای مجازی به شماره ۰۹۱۰۱۵۰۷۱۳۵ پیام دهند.

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