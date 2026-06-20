شبکه کنشگران محلی در تهران شکل میگیرد
معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند از اجرای طرح «هر محله یک گروه مردمی حامی مدیریت پسماند» در پایتخت خبر داد و گفت: این برنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیت شهروندان و کنشگران محلی برای ترویج فرهنگ تفکیک از مبدأ و حفاظت از محیطزیست، در ۳۵۲ محله تهران اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمد صائبی سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی این سازمان تصریح کرد: هدف ما شناسایی و سازماندهی افراد دغدغهمند برای استفاده از سرمایه اجتماعی در مدیریت شهری است. در واقع این رویکرد مردمی، در راستای تقویت حلقههای میانی و حل مسائل اجتماعی طراحی شده و باور داریم تغییرات ماندگار از دل محلات و با مشارکت مستقیم شهروندان شکل میگیرد.
وی به منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در حل مسائل اجتماعی اشاره کرد و افزود: علاقهمندان پس از ثبتنام، احراز هویت و گذراندن دورههای آموزشی، با دریافت احکام و اعتبارنامههای رسمی، در قالب گروههای محلهمحور بهعنوان «سفیران محلی مدیریت پسماند» فعالیت خواهند کرد. این اعضا مسئولیت آگاهیبخشی به خانوادهها، ترویج تفکیک از مبدأ، حفظ ارزش پسماندهای خشک و توسعه فرهنگ مسئولیتپذیری محیطزیستی را در سطح محلات بر عهده خواهند داشت.
گفتنی است؛ شهروندان علاقهمند میتوانند برای اطلاع از شرایط تشکیل گروه و نحوه ثبتنام، عدد «۵» را به شماره ۵۰۰۰۴۰۶۵۰۰۰۸۶۵ ارسال کرده و یا در فضای مجازی به شماره ۰۹۱۰۱۵۰۷۱۳۵ پیام دهند.