راهاندازی مرکز جامع پیگیری امور درمانی مجروحان جنگ رمضان در بیمارستان ساسان
رئیس بیمارستان ساسان از راهاندازی مرکز جامع پیگیری امور درمانی مجروحان جنگ رمضان در بیمارستان ساسان خبر داد.
به گزارش ایلنا، توکلی رئیس بیمارستان ساسان اظهار کرد: به دنبال پیشبینی تیم فوق تخصصی این بیمارستان، جهت درمان مجروحین دفاع مقدس سوم در قالب بخش ویژه مجروحان مربوطه و براساس تجارب حاصله و در راستای راهنماییهای معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمارستان ساسان اقدام به تاسیس واحد اجرائی جهت هماهنگیهای داخل بیمارستانی و تسریع و تسهیل امور، با هدف پیگیری نیازهای درمانی مجروحان در سطح کشور کرده است.
وی افزود: بخش ستادی این مرکز که وظیفه شناسائی موارد و هماهنگی با استانها را به عهده دارد، اداره کل درمان و توانبخشی معاونت بهداشت و درمان بوده و با فرآیندی تعریف شده و مشخص، مجروحان نیازمند به خدمات تخصصی و فوق تخصصی با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها در سطح کشور شناسایی و به این مرکز ارجاع داده میشوند.
توکلی ادامه داد: از بین مجروحان معرفی شده نام «جانباز لانچر، حسین محمدی» نیز به چشم میخورد که در کرمانشاه دچار جراحات وسیع در دو دست و دو پا شده و البته خدمات اولیه را در بیمارستان مربوطه دریافت کرده بود و برای جراحی تکمیلی به این مرکز معرفی و خیلی زود بستری شد و در همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفت که در حال حاضر خوشبختانه حال عمومی کاملاً رضایت بخشی دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: بیمارستان ساسان، به خصوص مرکز جامع پیگیری امور درمانی مجروحان دفاع مقدس سوم، باید بتواند با هدایت و راهبری ریاست عالی بنیاد که خود از جراحان فوق تخصص و صاحب تجربه گسترده در درمان مجروحان جنگ از سالهای دفاع مقدس تا به امروز است، نیازهای پیچیده کلیه افرادی که جراحات سنگین دارند را تامین کرده و گامی بلند در انجام مسئولیت ذاتی و اجتماعی خود بردارد.