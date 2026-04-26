آسیب به ۴۱ مرکز توانبخشی در جنگ

به گزارش ایلنا، طبق آخرین آمار در جریان حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان ایران هزینه آسیب به مراکز و مؤسسات بهزیستی حدود ۱۹۴ میلیارد تومان برآورد شده است. بیشترین آسیب‌ها نیز در استان‌های البرز (۶ مورد)، کردستان (۱۵ مورد)، کرمانشاه (۱۷ مورد)، اصفهان (۱۱ مورد) و تهران (۱۲ مورد) گزارش شده است. همچنین ۱۷۳۵ واحد مسکونی مددجویان آسیب دیده که از این تعداد، ۸۲ مورد بیش از ۸۰ درصد تخریب داشته‌اند.

به گفته فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، مراکز توانبخشی بیش از ۱۴ میلیارد تومان آسیب دیده‌اند و تعداد مراکز آسیب دیده ۴۱ مرکز است که بیشتر ساختمان است البته در برخی مراکز نیز تجهیزات آسیب دیده است.

وی افزود: بیشترین آسیب به مراکز توانبخشی و تجهیزات در استان‌های کردستان، ایلام، البرز، اصفهان، کرمانشاه و تهران است. همچنین ۲۳ مرکز شبانه‌روزی و ۲۱ مرکز روزانه در جریان حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیدند و ۳۳ مرکز نیز به دلیل مجاورت با مراکز حساس جابه جا شدند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی بیان کرد: ۱۰۰۰ مرکز روزانه نیز خدمات خود را به صورت حضوری و مجازی ارائه می‌کنند و مراکزی که در جریان جنگ دچار آسیب شدند اکثرا تخلیه بودند یا اینکه پس از آسیب، مددجویان آن تخلیه و به مراکز امن منتقل شدند همچنین در چند مرکز هم مددجویان مقیم به قسمت‌های امن ساختمان منتقل شده‌اند.

براساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، عباسی در پایان گفت: رایزنی با شهرداری برای تعمیرات مراکز آسیب دیده در حال انجام است و از نهادهای بین المللی کمک‌های دارویی، تجهیزات توانبخشی، لوازم بهداشتی و امنیت غذایی درخواست شده است.

