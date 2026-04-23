به گزارش ایلنا، حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت طی نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، گروه‌ها و دانشکده‌های طب ایرانی، از ابلاغ رسمی شیوه‌نامه و چک‌لیست صدور مجوز کارگاه‌های کوچک تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل خبر داد؛ شیوه‌نامه‌ای که در پی مکاتبه مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو و با هدف تسهیل مسیر توسعه فعالیت‌های داروسازی سنتی در دانشگاه‌ها تهیه و برای اجرا ارسال شده است.

وی افزود: این اقدام نشان‌دهنده همراهی و همدلی مرکز طب ایرانی و مکمل با سازمان غذا و دارو در زمینه سامان‌دهی فعالیت‌های داروسازی سنتی است و می‌تواند مسیر توسعه تولیدات سنتی در مقیاس کوچک را در چارچوب ضوابط و با تکیه بر فناوری‌های بومی تقویت کند.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل تصریح کرد: هم‌افزایی میان مرکز طب ایرانی و مکمل و سازمان غذا و دارو در تدوین و ابلاغ این شیوه‌نامه، حاصل تلفیق تجربه نظارتی سازمان با نگاه تخصصی و میدانی مرکز در حوزه داروسازی سنتی است؛ همکاری‌ای که می‌تواند الگوی مؤثری برای مدیریت و توسعه فعالیت‌های فناورانه در مقیاس کوچک باشد و مسیر ایجاد واحدهای دارای مجوز و قابل اعتماد را برای دانشگاه‌ها شفاف‌تر و کوتاه‌تر کند.

وی گفت: انتظار می‌رود تعامل میان معاونت‌های غذا و دارو، گروه‌های داروسازی سنتی و مسئولان فنی سلامتکده‌ها با مراکز رشد و نوآوری، زمینه اجرای مؤثر این شیوه‌نامه را فراهم کند و به برداشتن گامی بلند در توسعه قانونمند تولید فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی بینجامد.

به گزارش وبدا، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق به ذی‌نفعان و همراهی دانشگاه‌ها نقش مهمی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این شیوه‌نامه دارد و مرکز طب ایرانی و مکمل همچنان در کنار سازمان غذا و دارو اجرای آن را پشتیبانی خواهد کرد.

