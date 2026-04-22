رصد مستمر وضعیت روانی دانشآموزان
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی با تأکید بر اهمیت استمرار خدمات مشاورهای در مدارس، فعالسازی ظرفیتهای جهادی مشاوران و توجه ویژه به دانشآموزان آسیبدیده، نقشآفرینی دانشآموزان را یکی از مؤلفههای مهم در ارتقای سلامت روان آنان دانست.
به گزارش ایلنا، سمیهسادات ابراهیمی؛ مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی در دومین وبینار کشوری مشاوران مدارس در شرایط ویژه، با قدردانی از تلاشهای مشاوران مدارس در روزهای اخیر، آنان را خط مقدم حمایت روانی از دانشآموزان، والدین و همکاران آموزشی توصیف کرد و گفت: گزارشهای میدانی نشان میدهد مشاوران از آغاز شرایط بحرانی، نقش مؤثری در ارائه خدمات روانشناختی ایفا کردهاند و فرآیندهای مشاورهای در مدارس بدون وقفه ادامه یافته است.
وی با اشاره به استمرار اجرای برنامههایی مانند نظام نماد، غربالگری، سطحبندی و مصاحبههای مشاورهای افزود: این خدمات حتی در شرایط خاص نیز متوقف نشده و با وجود برخی تأخیرها در مناطق مختلف، روند خدمترسانی تداوم داشته است.
گسترش خدمات جهادی و مشاورهای
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره از فعالیت داوطلبانه مشاوران در قالب میزهای مشاوره، سامانه ۱۵۷۰ و خدمات شبانهروزی در برخی استانها خبر داد و گفت: مشاوران با اعلام شمارههای تماس و بسترهای ارتباطی، در شرایط اضطراب و نگرانی دانشآموزان و خانوادهها، نقش پناه روانی را ایفا کردند.
وی افزود: این اقدامات در کنار فعالیتهای رسمی، نشاندهنده تعهد حرفهای و انسانی مشاوران در مواجهه با شرایط بحرانی است.
ضرورت رصد مستمر وضعیت روانی دانشآموزان
ابراهیمی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت روانی دانشآموزان، اظهار کرد: در نظام نماد، معلم، مشاور مدرسه و در نهایت مراکز تخصصی نقشهای مکمل در فرآیند مداخله دارند و توجه ویژه به دانشآموزان دارای وضعیت پرخطر، بهویژه در شرایط فعلی، ضروری است.
وی افزود: رصد وضعیت دانشآموزان از طریق خانواده، عملکرد تحصیلی و پروندههای مشاورهای باید بهصورت مستمر انجام شود تا از بروز آسیبهای جدی پیشگیری شود.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت مدیریت فضای روانی دانشآموزان، گفت: در شرایط کنونی، یکی از مهمترین رویکردها، تقویت امید و آموزش سواد رسانهای است تا دانشآموزان بتوانند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهند و مصرف رسانهای خود را مدیریت کنند.
وی نقشآفرینی دانشآموزان را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت روان دانست و تصریح کرد: ایجاد فرصت برای مشارکت فعال دانشآموزان، موجب افزایش احساس اثرگذاری و در نتیجه تقویت سلامت روان آنان میشود. فعالسازی همیاران مشاور و برگزاری نشستهای آموزشی از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
توجه ویژه به دانشآموزان آسیبدیده
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره در ادامه بر ضرورت رسیدگی ویژه به دانشآموزان آسیبدیده در حوادث اخیر تأکید کرد و گفت: دانشآموزانی که خانواده یا منازل آنان در این حوادث آسیب دیدهاند، نیازمند حمایتهای روانی ویژه هستند و این موضوع باید با هماهنگی مدارس، مناطق و استانها بهصورت جدی پیگیری شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مشاوران در استانهای مختلف کشور خواستار تداوم همدلی و مجاهدت در مسیر حمایت از دانشآموزان شد.