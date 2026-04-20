به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، ظهر امروز دوشنبه 31 فروردین ماه در جریان بازدید ستادی از سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر نقش بی‌بدیل مردم و خیرین در پیشبرد نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور و حمایت خیرین مدرسه‌ساز، این قشر را، پرچمداران فرهنگ ایثار، انفاق و عشق به وطن دانست و اظهار کرد: مشارکت خیرین، تنها محدود به ساخت‌وساز نیست، بلکه نمادی از یک فرهنگ عمیق انسانی و ملی است که آینده کشور را تضمین می‌کند.

کاظمی با اشاره به شرایط خاص کشور، این وضعیت را در کنار تهدیدها، فرصتی برای شکوفایی ظرفیت‌های مردمی عنوان کرد و افزود: امروز شاهد شکل‌گیری موجی از همبستگی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در میان مردم هستیم که می‌تواند به یک نهضت فراگیر در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزشی تبدیل شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمی تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق، این نیروهای ارزشمند را در مسیر توسعه کشور فعال‌تر کنیم.

وی با اشاره به تخریب بخشی از مدارس در پی حملات دشمن در جنگ رمضان، از امکان تبدیل این موضوع به یک نهضت ملی مدرسه‌سازی سخن گفت و افزود: مشارکت گسترده مردم می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه فضاهای آموزشی را برطرف کند.

کاظمی خواستار تحول در طراحی و معماری فضاهای آموزشی شد و تأکید کرد: مدارس باید به پایگاه‌های فرهنگی، تربیتی و هویت‌ساز تبدیل شوند و بتوانند مفاهیم ملی، تاریخی و ارزشی را به نسل جدید منتقل کنند.

وزیر آموزش و پرورش بر لزوم ارزیابی دقیق عملکرد استان‌ها تأکید کرد و گفت: باید شاخص‌های مشخصی برای سنجش پیشرفت در حوزه‌هایی مانند بازسازی مدارس، فعالیت‌های فرهنگی، مشارکت خیرین و اقدامات جهادی تعریف و عملکرد استان‌ها به‌صورت شفاف بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی، تسریع در اجرای این برنامه و ارائه گزارش‌های دقیق از نتایج آن تأکید کرد و گفت: خروجی اقدامات و میزان تحقق اهداف باید به‌طور ملموس مشخص باشد.

کاظمی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان سازمان نوسازی، به افزایش تحرک، خلاقیت و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید اشاره کرد و گفت: امروز بهترین زمان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور است.