بازداشت سارق تلفنهای همراه بانوان ورزشکار
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی و دستگیری سارق تلفنهای همراه در باشگاه ورزشی بانوان با اقرار به ۱۶ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مسعود تقدیسی بااعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در باشگاه ورزشی بانوان سمنان، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
وی افزود: پلیس با بررسی میدانی و استفاده از تجهیزات هوشمند، موفق به شناسایی سارق شد و پی برد، متهم در محور مشهد به شاهرود در حرکت است که طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شد.
سرهنگ تقدیسی با بیان اینکه از این خانم ۱۶ دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد، اضافه کرد: متهم اعتراف کرد به همین روش از باشگاههای ورزشی در مشهد و سبزوار سرقت انجام داده است.
به گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان سمنان در دوشنبه ۳۱ فروردین، جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش تقریبی تلفنهای همراه سرقتی را بر اساس نظر کارشناسان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و اضافه کرد: سارق به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.