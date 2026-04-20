آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی از اول اردیبهشت
مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی از اول اردیبهشت ماه 1405، گفت: در مرحله نخست دانش آموزان پایههای دوم تا ششم دوره ابتدایی و دانش آموزان پایههای هشتم و نهم دوره اول متوسطه میتوانند با مراجعه به سامانه فروش مواد آموزشی به آدرس irtextbook.ir سفارش خود را ثبت کنند.
به گزارش ایلنا، احمدرضا امینی افزود: این سامانه برای ثبت سفارش دانش آموزان پایههای ۱۱ و ۱۲ دوره دوم متوسطه به مرور تا ۵ اردیبهشت فعال میشود.
وی در ارتباط با پایههای ورودی هر مقطع نیز افزود: دانشآموزان پایههای اول ابتدایی، هفتم دوره اول متوسطه و دهم دوره دوم متوسطه از ۶ تیر ۱۴۰۵ میتوانند برای ثبت سفارش اقدام کنند.
عضو شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، تصریح کرد: برای ثبت سفارش کتابهای درسی نیاز به کد ملی نیست، اما باید با شماره تلفن همراه متعلق به ولی دانش آموز اقدام شود.
وی در برنامهای تلویزیونی گفت: متقاضیان میتوانند طبق زمانیبندی اعلامشده، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir، «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.