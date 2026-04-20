به گزارش ایلنا، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی در راستای تسهیل و تسریع امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پی شرایط فعلی و قطع بودن اینترنت بین‌المللی ، در اطلاعیه ای رویه جدیدی را برای تسویه حساب و تحویل پایان‌نامه و رساله اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، صرف‌نظر از زمان ثبت درخواست فارغ‌التحصیلی خود در سامانه گلستان (چه پیش از تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ و چه پس از آن)، قصد تسویه حساب و تحویل پایان‌نامه یا رساله خود را به کتابخانه مرکزی دارند، لازم است اقدامات زیر را انجام دهند:

دانشجویان ابتدا باید درخواست تسویه حساب خود را از طریق سامانه گلستان ثبت نموده و پس از اطمینان از رسیدن این درخواست به کتابخانه مرکزی، متن کامل پایان‌نامه یا رساله خود را در قالب دو فایل Word و PDF از طریق ایمیل دانشگاهی شخصی خود با پسوند atu.ac.ir@ به آدرس info1-library@atu.ac.ir ارسال کنند.

گفتنی است، دانشجویان دانشکده آمار، ریاضی و کامپیوتر علاوه بر فایل‌های مذکور، باید پوشه کامل فایل‌های برنامه‌های لاتکس یا زیپرشین را به صورت فایل فشرده ارسال کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: برای اطمینان از ارسال صحیح ایمیل، چند لحظه پس از ارسال فایل‌ها، به صورت خودکار یک پیام تایید دریافت ایمیل به نشانی پست الکترونیکی دانشجو ارسال خواهد شد. بنابراین از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل مجدد برای اطمینان از دریافت، خودداری شود.

همچنین تأکید شده که فایل‌های ارسالی حتماً باید مطابق با قالب استاندارد کتابخانه مرکزی و شیوه‌نامه تحویل پایان‌نامه باشند. برای دریافت فایل شیوه‌نامه تحویل پایان‌نامه و رساله به کتابخانه مرکزی به نشانی https://d-lib.atu.ac.ir/files/doc2.pdf مراجعه کنید.

گفتنی است نتیجه بررسی فایل‌های پایان‌نامه و تایید یا عدم تایید تسویه حساب نیز از طریق همان ایمیل دانشگاهی به اطلاع دانشجو خواهد رسید.

آن دسته از دانشجویانی که تاکنون ایمیل دانشگاهی نداشته‌اند، می‌بایست طبق فایل راهنمای آموزش ثبت‌نام و ایجاد اکانت https://ict.atu.ac.ir/file/download/page/1741593424-67ce9b50e4a15-.mp4 اقدام به ایجاد حساب کاربری کنند. دانشجویانی که پیش‌تر ایمیل دانشگاهی داشته اما رمز عبور خود را فراموش کرده‌اند، می‌توانند از طریق فایل راهنمای بازنشانی کلمه عبور https://ict.atu.ac.ir/file/download/page/1731392500-6732f3f446eda-04.mp4 نسبت به بازیابی آن اقدام کنند.

