به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی اظهار داشت: ایستادگی ارتش قهرمان و دیگر نیروهای نظامی در دفاع از کیان کشور، به ویژه در سال ۱۴۰۴ که با دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه همراه بود، الگویی از مقاومت و غیرت بود که زنجیره تأمین سلامت کشور نیز با الهام از همین روحیه، در برابر تهدیدها ایستادگی کرد.

وی با اشاره به وضعیت تولید در شرایط جنگی افزود: علیرغم حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و فشارهای آمریکایی، کارخانجات داخلی موفق شدند در بازه زمانی جنگ، حدود ۱۳ میلیون قوطی شیرخشک بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای تولید کنند که نشان‌دهنده مقاومت زنجیره تأمین سلامت در برابر فشارهای دشمن است.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو با تأکید بر خودکفایی داخلی گفت: با تأمین ۹۰ درصدی نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی، وابستگی به واردات به حداقل رسیده و این خودکفایی نسبی، به عنوان یک پشتوانه استراتژیک در برابر اختلالات ناشی از جنگ اقتصادی و فشارهای صهیونیستی آمریکایی عمل کرده است.

شعیبی درباره مدیریت هوشمند بازار نیز تصریح کرد: با وجود تلاش‌های دشمن برای ایجاد ناامنی روانی در بازار اقلام اساسی، تدابیری نظیر محدودیت توزیع دو قوطی و تعیین داروخانه‌های منتخب، مانع از شکل‌گیری کمبود کاذب، احتکار و خریدهای هیجانی شد و دسترسی عادلانه خانواده‌ها به شیرخشک تضمین گردید.

وی با ارائه توصیه‌ای به والدین گفت: بر اساس مستندات علمی، فرمولاسیون بیش از ۹۵ درصد شیرخشک‌های رگولار موجود در بازار تقریباً یکسان است و اصرار بر خرید برندهای خاص توجیه منطقی ندارد؛ اولویت تأمین سازمان غذا و دارو نیز همواره نوزادان زیر ۶ ماه است.

