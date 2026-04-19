ساماندهی قطعه ۴۲ بهشت زهرا
پروژه ساماندهی قطعه ۴۲ بهشت زهرا با هدف ایجاد فضایی شایسته برای تدفین شهدا با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد، در مراحل پایانی است.
به گزارش ایلنا، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران گفت: پس از اتمام بازسازی قطعه ۲۹ شهدا توسط شهرداری منطقه یک که شامل یکسان سازی و همسطح سازی سنگ قبور در قاب های همسان و دیگر اقدامات بود ساماندهی نیمی از قطعه ۴۲ بهشت زهرا نیز به مساحت ۷ هزار متر مربع در دستور کار منطقه یک قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: جهت اتمام هر چه سریعتر پروژه در حال حاضر اکیپ اجرایی به تعداد حداقل ۵۰ نفر در محل مشغول به کار هستند.
افشاری تصریح کرد: شروع عملیات اجرایی از ابتدای جنگ اخیر بوده و طبق برنامه زمان بندی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.